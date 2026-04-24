Великолукские школьники высадили аллею из 20 декоративных туй и двух ив

Великолукская школа №6 имени Героя Советского Союза Александра Попова присоединилась к международной акции «Сад памяти-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в Союзе экологов Псковской области.

«Для школы это стало доброй и многолетней традицией: в преддверии празднования Великой Победы участвовать в масштабных акциях по увековечению памяти каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и в честь российских героев, погибших при проведении спецоперации на Украине», - рассказали в Союзе экологов.

23 апреля на пришкольном участке возле главного корпуса 6-й школы выпускники 9-х и 11-го классов вместе с родителями, под руководством директора школы и классных руководителей, а также с участием представителя Общественной палаты Псковской области, Общественных советов при министерстве природных ресурсов и экологии и министерстве юстиции региона, председателя Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» Алексея Иванова, с коллегой по Общественной палате города Великие Луки, руководителем ветеранских клубов города, общественным советником главы города Великие Луки Андреем Ульяновым и депутатом Великолукской городской Думы Сергеем Федосеевым, высадили аллею из 20 декоративных туй и двух ив.

Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и фонда памяти полководцев Победы. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Именно он одним из первых высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Акция проходит при участии Минприроды России и федерального агентства лесного хозяйства в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие.

Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка более 27 млн деревьев в память о каждом погибшем защитнике Отечества. Символизм акции – появление живых мемориалов в честь героев. Также ее участники решают еще одну важную задачу – сохранения и восстановления лесного богатства страны. Ежегодно памятные деревья массово высаживаются не только во всех регионах России, но за рубежом. За шесть лет к акции присоединились миллионы добровольцев из 83 стран мира, которые высадили свыше 160 млн деревьев.

В 2026 году мероприятия акции «Сад памяти» пройдут под эгидой Года единства народов России.

«На нашей территории проживают представители 194 национальностей, они говорят на 155 языках и более 300 наречиях. Исторически все жители страны объединяются перед внешней угрозой, вне зависимости от этнической принадлежности. Так было в годы Великой Отечественной войны, так происходит сейчас – в момент проведения СВО. В единстве – наша сила», - отметили в Союзе экологов Псковской области.

Присоединиться к акции может каждый желающий. На интерактивной карте сайта акции нужно выбрать регион и зарегистрироваться на удобной локации.