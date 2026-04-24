Пять медиков Псковской областной больницы вышли в финал всероссийского конкурса

Медицинские работники Псковской областной клинической больницы успешно прошли первый этап всероссийского конкурса на звание «Лучший медицинский работник» и допущены ко второму (федеральному) этапу, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

«От всей души поздравляем: Татьяну Комаровскую, старшую медицинскую сестру отделения нефрологии и гемодиализа ПОКБ, а также коллег из филиала «Великолукский межрайонный»: Наталью Демиденко, главную медицинскую сестру филиала, Николая Кухто, заведующего хирургическим отделением, врача-хирурга и Елену Буранову, заведующую неврологическим отделением, врача-невролога», - поделились в областной больнице.

Как отмечают в учреждении, прохождение первого этапа конкурса - это признание профессионализма медиков, преданности делу и ежедневного труда на благо пациентов. Конкурс проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации и является одним из самых престижных в отрасли.