Пять медиков Псковской областной больницы вышли в финал всероссийского конкурса

Медицинские работники Псковской областной клинической больницы успешно прошли первый этап всероссийского конкурса на звание «Лучший медицинский работник» и допущены ко второму (федеральному) этапу, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.
Как отмечают в учреждении, прохождение первого этапа конкурса - это признание профессионализма медиков, преданности делу и ежедневного труда на благо пациентов. Конкурс проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации и является одним из самых престижных в отрасли.