Псковским студентам рассказали о правовых аспектах межэтнического взаимодействия в РФ

Лекцию на тему «Обзор правовых аспектов межэтнического взаимодействия в России» провели 23 апреля для студентов Псковского политехнического колледжа сотрудники управления Минюста России по Псковской области в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

Президент России Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.

«Россия — уникальная страна, которая объединяет большое количество народов, языков и культур, и объявленный Год единства народов России призван укрепить национальное единство, мир и согласие между народами Российской Федерации», - напомнили в управлении.

Начальник отдела управления Виктория Афанасенко в своем приветственном слове подчеркнула важность законодательного регулирования межэтнического взаимодействия, поддержку уникальных традиций и языков каждого народа многонациональной страны.

Основой нормативной базы реализации национальной политики в сфере межэтнического взаимодействия является Конституция России, в которой заложены основные принципы построения национальной политики государства. Так, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

На лекции также затронуты особенности этноса сето. Сето - малый финно-угорский народ, представители которого являются хранителями уникальных традиций. Первое историческое упоминание о народе зафиксировано еще в Псковской летописи XII века.

Правительство Псковской области реализует различные мероприятия по сохранению и популяризации культуры народа сето. Так, в деревне Сигово Печорского муниципального округа находится единственный на территории Российской Федерации государственный музей народа сето. 

Лекция завершилась просмотром патриотического видеоролика.

