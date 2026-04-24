Стартует пресс-конференция об итогах работы и планах Псковского реготделения РВИО

Очередная пресс-конференция стартует сегодня, 24 апреля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. Она будет посвящена итогам работы и планам Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

На вопросы журналистов ответят член Совета реготделения РВИО, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз и член Совета реготделения РВИО Олег Добрынин.

Кроме того, Антон Мороз поделится своими впечатлениями от участия в акции «Единой России» «Диктант Победы», которая прошла сегодня.