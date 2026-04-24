В Псковской области выбирают лучшего механизатора

24 апреля в Великих Лук официально стартовал региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор», сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

За звание лучшего борются 10 специалистов из ведущих сельскохозяйственных предприятий региона: Дмитрий Федоров из ООО «Псковагроинвест», Александр Костыгов из ООО «Веть», Елизавета Веселова из ИП Веселов Д. В., Иван Смирнов из ООО «ГдовМолоко», Вячеслав Ломакин из ООО «ВСГЦ», Иван Максименко из ОАО «Великолукский мясокомбинат», Иван Линев из ООО «ВСГЦ», Алексей Корпусов из крестьянско-фермерского хозяйства «Витязь», Антон Гусев из СПСК «Своё», а также Дмитрий Иванов из ООО «Агрофирма "Черская"».

Главная интрига конкурса — 23-летняя Елизавета Веселова, единственная девушка и самая молодая участница соревнований, заметили в центре занятости.

Участникам предстоит пройти четыре практических модуля: точные измерения и сборка двигателя, диагностика и регулировка гидравлической системы трактора с пресс-подборщиком, настройка топливной аппаратуры (форсунок), а также фигурное вождение на тракторе МТЗ-82 (трогание на подъёме, «змейка», постановка задним ходом). Каждый модуль оценивается максимум в 80 баллов. Итоговая оценка складывается из суммы баллов за практику (320 баллов) и теоретического тестирования (до 100 баллов).

Лучший механизатор региона получит диплом, денежную премию и право представлять Псковскую область на всероссийском уровне.

Параллельно с конкурсными испытаниями Молодёжный кадровый центр и Кадровый центр в Великих Луках организовали для участников и гостей насыщенную профориентационную программу. В первой половине дня состоялась презентация Кадрового центра города Великие Луки, а также консультации по профориентации и подаче заявлений на портал «Работа России».

Для более эффективной работы все желающие были разделены на три подгруппы.

После завершения конкурсной программы для участников и гостей был организован перерыв на обед. Затем состоялся сбор участников и их распределение по аудиториям, после чего началась работа в трёх подгруппах. Для первой подгруппы провели профориентационную игру «Кадры» в модификации «Честный агрохолдинг». Вторая подгруппа приняла участие в интеллектуальной викторине «Профессиональный квиз». Для третьей подгруппы были организованы «СтартапКонструктор» и другие деловые активности.

Программа направлена на привлечение молодых специалистов в сельское хозяйство, повышение престижа рабочих профессий и знакомство с возможностями трудоустройства через цифровые сервисы службы занятости.