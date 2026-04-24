Антон Мороз: «Диктант Победы» помогает транслировать историческую правду

Акция «Диктант Победы» помогает передавать молодежи историческую правду. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы по округу №3 («Единая Россия»), член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

«"Диктант Победы" проходит в большом количестве стран, не только в России. Это позволяет нам рассказывать о нашей культуре, вести просветительскую деятельность. Молодое поколение активно в этом участвует. Повторюсь, это про память и историю. А память и историю сохранять необходимо, иначе у нас не будет будущего. Информация о том, какие события и как они проходили на территории страны, в нужном количестве - отсутствует. У нас в стране мы поддерживаем этот информационный фон. Но есть сопредельные страны, с которыми нужно работать, чтобы они понимали важность российской истории, которая во всем мире должна быть значима», – сказал Антон Мороз.

По его словам, подобные исторические ликбезы важны, чтобы бороться с фальсификацией истории, которой активно занимаются на Западе.

«Акция весьма значимая. Это в первую очередь о патриотизме. Мы в рамках диктанта вспоминаем те великие подвиги наших предков, которые были совершены в годы Великой Отечественной войны и в предыдущие промежутки времени. Наша страна и Псковская область в частности богаты своей историей. Любой исторически ликбез освежает память о прошедших событиях, благодаря которым наша страна имеет свою идентичность. Особенно сейчас, в непростое время, когда наши бывшие западные партнеры, к сожалению, навязывают свою, другую "правду", которая сильно отличается от настоящей. Без проведения таких мероприятий поддержать наше молодое поколение, обучить их истории и культуре территории, где они проживают, невозможно», – подытожил Антон Мороз.

«Диктант Победы» написали сегодня в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области и на других площадках по всему миру.