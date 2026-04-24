Антон Мороз: «Диктант Победы» помогает транслировать историческую правду

Акция «Диктант Победы» помогает передавать молодежи историческую правду. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы по округу №3 («Единая Россия»), член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.
По его словам, подобные исторические ликбезы важны, чтобы бороться с фальсификацией истории, которой активно занимаются на Западе.
«Акция весьма значимая. Это в первую очередь о патриотизме. Мы в рамках диктанта вспоминаем те великие подвиги наших предков, которые были совершены в годы Великой Отечественной войны и в предыдущие промежутки времени. Наша страна и Псковская область в частности богаты своей историей. Любой исторически ликбез освежает память о прошедших событиях, благодаря которым наша страна имеет свою идентичность. Особенно сейчас, в непростое время, когда наши бывшие западные партнеры, к сожалению, навязывают свою, другую "правду", которая сильно отличается от настоящей. Без проведения таких мероприятий поддержать наше молодое поколение, обучить их истории и культуре территории, где они проживают, невозможно», – подытожил Антон Мороз.
«Диктант Победы» написали сегодня в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области и на других площадках по всему миру.
Пресс-портреты