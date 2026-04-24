Псковская работающая молодежь собралась на IV ежегодный форум

Как совмещать учебу, работу и материнство? Какие социальные выплаты важнее всего? Как создать с нуля проект, который сможет получить грант? На эти и многие другие вопросы ответили сегодня на IV ежегодном Форуме работающей молодежи в Пскове, который посетил и корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Организаторами мероприятия выступили Псковский областной совет профсоюзов и правительство Псковской области. Форум проходит в Доме молодежи Пскова 24 и 25 апреля с обширной программой в виде открытого диалога с представителями власти, лекциями по актуальным темам, групповым созданием проекта и чемпионатом по оказанию первой помощи.

Торжественное открытие форума состоялось в актовом зале Дома молодежи, где прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении представителей молодежи из разных уголков страны. Заснятый видеоролик с каждым из исполнителей показал, как многогранно и многонационально наше государство.

После, с приветственных слов от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выступил министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев:

«Дорогие друзья, всех рад видеть в стенах нашего регионального Дома молодежи. Уже в четвертый раз проходит Форум работающей молодежи, это говорит о том, что эта площадка по-настоящему полезна и востребована. Желаю, чтобы следующий, юбилейный форум прошел с еще большим размахом, чтобы мы пригласили еще больше гостей из других стран. Проведение данного форума - наша добрая традиция. Все это поможет вам не только расширить свои знания и интересы, но и найти единомышленников. Впереди вас ожидают два насыщенных дня, желаю вам с пользой провести это время, открыть для себя что-то новое и зарядиться энергией. Успехов и всего самого доброго».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих выступил с напутственными словами для молодого поколения:

«Здравствуйте, люди добрые, участники форума, приглашенные и гости. Посмотрев представленное видео, я порадовался и за вас, и очень приятно видеть именно работающую молодежь. Низкий вам поклон, именно тем, кто работает. Вам хороших работ, новых встреч, новой дружбы, а главное, чтобы все, что вы будете обсуждать, слышали мы, старшее поколение, и помогало вам воплотить то, о чем вы мечтаете, потому что однозначно будущее нашего региона и нашей страны только за вами. Вперед, друзья!»

Министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова также пожелала участникам успехов в этом двухдневном марафоне.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в своей приветственной речи сделал акцент на участие молодежи не только из России, но и из Республики Беларусь:

«Дорогие друзья, я безумно рад вас всех приветствовать на нашем четвертом ежегодном Форуме работающей молодежи, с каждым годом нас меньше не становится. В этом году форум стал не просто региональной площадкой, не просто межрегиональной, а с этого года - международной. Я убежден, что у нас с вами все получается, мы идем правильным путем. Мы гордимся кадрами в нашем регионе».

Председатель Брестского областного объединения профсоюзов Леонид Мартынюк также пожелал всем участникам форума успехов в их начинаниях и совместных проектах.

В рамках церемонии открытия выступили представители малочисленного финно-угорского народа сето.

Организаторы и гости форума также приняли участие в написании «Диктанта Победы», который сегодня проходил на слощадках по всему миру, в том числе в Доме молодёжи и в Доме профсоюзов.

На открытом диалоге «Возможности работающей молодежи в регионе» Дмитрий Яковлев, Игорь Дитрих и Игорь Иванов подняли важные темы о работе молодого поколения в регионе - от того, какие в принципе есть предложения и запросы на рынке, до того, как искусственный интеллект мешает или помогает в работе и в жизни.

«Вообще с 1989 по 2002 год я работал врачом-хирургом, у меня врачебная семья. Слова "рабочая молодежь" я знаю не понаслышке, у меня трое детей. Все работали санитарами. То есть приверженность к труду, конечно, воспитывается в семье собственным примером, и даже на примере собственных детей я вижу, что молодежь замечательно привержена к труду. И даже если они станут академиками, они будут знать, как мыть полы, ставить уколы, потому что прошли весь этот путь сами и знают, какие есть проблемы на каждом уровне здравоохранения. Когда вырастешь, на самом деле, тебе не будет стыдно смотреть в глаза подрастающему поколению и быть истинным наставником и учителем - вот это самый правильный путь карьерной лестницы. Не карьерного лифта», - говорит Игорь Дитрих о важности работы в молодом возрасте.

Председатель облсовпрофа Игорь Иванов в свою очередь рассказал о важности профсоюзов, о вступлении в них, какие плюсы это принесет не только члену «семьи», но и обществу в целом:

«Я хочу сказать, что вам в этом плане повезло. Поднимите руки те, кто из вас является членом профсоюза. Не все, но большая часть. Нам хотелось бы, чтобы было стопроцентно, поэтому мы такие форумы и проводим. И мы объединяем все отрасли: как бюджетную сферу, так и небюджетную. И мы видим, чем мы можем быть полезны, а полезны мы как раз таки в этой коммуникации, которая сегодня на этой площадке происходит, в обучении. Профсоюзы - это многогранность. Я еще раз подчеркиваю, что мы заняты во всех сферах. Профсоюз - это семья. Поэтому приходите в нашу большую семью и точно не пожалеете. Санаторно-курортный отдых и оздоровление на наших туристических базах, то, что тоже сегодня необходимо нашей молодежи. Надо им хорошо работать и хорошо отдыхать. Этим сегодня занимается профсоюзное движение».

Дмитрий Яковлев поднял важную для многих школьников и выпускников тему «кем я стану, когда вырасту?». Раньше этому вопросу уделяли значительно меньше внимания, чем сейчас, тем более не существовало никаких специальных площадок, тестов и курсов для помощи в данном вопросе. Однако сейчас времена изменились, и министр молодежной политики понимает важность данных новшеств как никто другой:

«Что касается трудоустройства в молодежной политике, по федеральному закону возрастная категория, с которой мы работаем - это 14-35 лет. Как мы здесь полезны? На базе регионального Дома молодежи создан Молодежный кадровый центр. Это та уникальная площадка, где молодежь может не только найти себя, условно, с 14 лет, с точки зрения трудоустройства, но и главная задача - помощь ребятам в профориентации. Различные есть инструменты, которые помогут ребенку, школьнику, студенту, пройдя определенные курсы, тесты, подобрать для себя наиболее подходящую специальность».

Все спикеры открытого диалога сошлись во мнении, что искусственный интеллект - это помощник в современной жизни, который может облегчить рабочую нагрузку в пользу межличностных коммуникаций. Дмитрий Яковлев признался, что часто использует ИИ в своей работе, а Игорь Дитрих отметил: «Искусственный интеллект должен освобождать время, чтобы мы занялись своим развитием и общались друг с другом, искали невест и женихов. И только люди с высоким интеллектом будут правильно им пользоваться».

Дальнейшая программа мероприятия состояла из трех лекций: «Гранты для молодежи», «Правовые аспекты поддержки молодых семей. Закон на страже семьи: трудовые права и льготы» и «Актуальные изменения в трудовом законодательстве».

Исполняющая обязанности руководителя проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Светлана Бринюк рассказала, с чего надо начать, чтобы создать проект, достойный получения гранта, какие виды грантов существует. Прямо во время лекции эксперт обсуждала с участниками форума, почему те или иные их проекты проиграли. Также на данной лекции рассказали о том, что группам нужно будет создать в рамках их коллективных заданий по итогам первого дня форума.

Начальник управления социального обеспечения семей с детьми Регина Яковлева из заместитель начальника отдела по назначению государственных пособий на детей Центра социальных выплат Ольга Иванова рассказали обо всех «подводных камнях», с которыми могут столкнуться молодые семьи, матери-одиночки, малоимущие и многодетные семьи в получении выплат от государства.

Руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Ирина Лебедева, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области Елена Белогрудова рассказали участникам форума об изменениях в трудовом законодательстве, о том, как правильно увольняться или увольнять, менять работу, а также осветили другие темы правовой стороны вопроса.

После лекций по программе был предусмотрен перерыв на обед, чтобы участники форума с новыми силами могли приступить к практической части мероприятия, а именно к работе в группах, где участники должны были создать совместные проекты. Презентация коллективных трудов состоялась в тот же день в актовом зале.

Вечерний досуг участников также был расписан по часам. Завершился день «МУЗлото».

Форум работающей молодежи продолжится 25 апреля в Доме молодежи (Конная улица, дом 2). В субботу пройдут чемпионат по оказанию первой помощи и официальное закрытие форума. Событие объединило свыше 90 представителей работающей молодежи из всех муниципалитетов региона, а также Пскова и Великих Лук. Помимо делегаций Псковской области, в форуме принимают участие гости из Республики Беларусь и Новгородской области.

IV Форум работающей молодёжи запомнится участникам не только обилием полезной информации, которую доступно преподнесли спикеры, но и созданием новых межличностных связей. На лекциях многие уже объединились в группы или пары. Этот форум стал стартом создания нового комьюнити (общества), которое объединяют общие идеи и стремления.

Анастасия Някшева

Фото Константина Красильникова, Анастасии Някшевой и Псковского облсовпрофа