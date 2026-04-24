Псковская работающая молодежь собралась на IV ежегодный форум

Как совмещать учебу, работу и материнство? Какие социальные выплаты важнее всего? Как создать с нуля проект, который сможет получить грант? На эти и многие другие вопросы ответили сегодня на IV ежегодном Форуме работающей молодежи в Пскове, который посетил и корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Организаторами мероприятия выступили Псковский областной совет профсоюзов и правительство Псковской области. Форум проходит в Доме молодежи Пскова 24 и 25 апреля с обширной программой в виде открытого диалога с представителями власти, лекциями по актуальным темам, групповым созданием проекта и чемпионатом по оказанию первой помощи.
Торжественное открытие форума состоялось в актовом зале Дома молодежи, где прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении представителей молодежи из разных уголков страны. Заснятый видеоролик с каждым из исполнителей показал, как многогранно и многонационально наше государство.
После, с приветственных слов от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выступил министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев:
Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих выступил с напутственными словами для молодого поколения:
Министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова также пожелала участникам успехов в этом двухдневном марафоне.
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в своей приветственной речи сделал акцент на участие молодежи не только из России, но и из Республики Беларусь:
Председатель Брестского областного объединения профсоюзов Леонид Мартынюк также пожелал всем участникам форума успехов в их начинаниях и совместных проектах.
В рамках церемонии открытия выступили представители малочисленного финно-угорского народа сето.
Организаторы и гости форума также приняли участие в написании «Диктанта Победы», который сегодня проходил на слощадках по всему миру, в том числе в Доме молодёжи и в Доме профсоюзов.
На открытом диалоге «Возможности работающей молодежи в регионе» Дмитрий Яковлев, Игорь Дитрих и Игорь Иванов подняли важные темы о работе молодого поколения в регионе - от того, какие в принципе есть предложения и запросы на рынке, до того, как искусственный интеллект мешает или помогает в работе и в жизни.
«Вообще с 1989 по 2002 год я работал врачом-хирургом, у меня врачебная семья. Слова "рабочая молодежь" я знаю не понаслышке, у меня трое детей. Все работали санитарами. То есть приверженность к труду, конечно, воспитывается в семье собственным примером, и даже на примере собственных детей я вижу, что молодежь замечательно привержена к труду. И даже если они станут академиками, они будут знать, как мыть полы, ставить уколы, потому что прошли весь этот путь сами и знают, какие есть проблемы на каждом уровне здравоохранения. Когда вырастешь, на самом деле, тебе не будет стыдно смотреть в глаза подрастающему поколению и быть истинным наставником и учителем - вот это самый правильный путь карьерной лестницы. Не карьерного лифта», - говорит Игорь Дитрих о важности работы в молодом возрасте.
Председатель облсовпрофа Игорь Иванов в свою очередь рассказал о важности профсоюзов, о вступлении в них, какие плюсы это принесет не только члену «семьи», но и обществу в целом:
Дмитрий Яковлев поднял важную для многих школьников и выпускников тему «кем я стану, когда вырасту?». Раньше этому вопросу уделяли значительно меньше внимания, чем сейчас, тем более не существовало никаких специальных площадок, тестов и курсов для помощи в данном вопросе. Однако сейчас времена изменились, и министр молодежной политики понимает важность данных новшеств как никто другой:
Все спикеры открытого диалога сошлись во мнении, что искусственный интеллект - это помощник в современной жизни, который может облегчить рабочую нагрузку в пользу межличностных коммуникаций. Дмитрий Яковлев признался, что часто использует ИИ в своей работе, а Игорь Дитрих отметил: «Искусственный интеллект должен освобождать время, чтобы мы занялись своим развитием и общались друг с другом, искали невест и женихов. И только люди с высоким интеллектом будут правильно им пользоваться».
Дальнейшая программа мероприятия состояла из трех лекций: «Гранты для молодежи», «Правовые аспекты поддержки молодых семей. Закон на страже семьи: трудовые права и льготы» и «Актуальные изменения в трудовом законодательстве».
Исполняющая обязанности руководителя проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Светлана Бринюк рассказала, с чего надо начать, чтобы создать проект, достойный получения гранта, какие виды грантов существует. Прямо во время лекции эксперт обсуждала с участниками форума, почему те или иные их проекты проиграли. Также на данной лекции рассказали о том, что группам нужно будет создать в рамках их коллективных заданий по итогам первого дня форума.
Начальник управления социального обеспечения семей с детьми Регина Яковлева из заместитель начальника отдела по назначению государственных пособий на детей Центра социальных выплат Ольга Иванова рассказали обо всех «подводных камнях», с которыми могут столкнуться молодые семьи, матери-одиночки, малоимущие и многодетные семьи в получении выплат от государства.
Руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Ирина Лебедева, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области Елена Белогрудова рассказали участникам форума об изменениях в трудовом законодательстве, о том, как правильно увольняться или увольнять, менять работу, а также осветили другие темы правовой стороны вопроса.
После лекций по программе был предусмотрен перерыв на обед, чтобы участники форума с новыми силами могли приступить к практической части мероприятия, а именно к работе в группах, где участники должны были создать совместные проекты. Презентация коллективных трудов состоялась в тот же день в актовом зале.
Вечерний досуг участников также был расписан по часам. Завершился день «МУЗлото».
Форум работающей молодежи продолжится 25 апреля в Доме молодежи (Конная улица, дом 2). В субботу пройдут чемпионат по оказанию первой помощи и официальное закрытие форума. Событие объединило свыше 90 представителей работающей молодежи из всех муниципалитетов региона, а также Пскова и Великих Лук. Помимо делегаций Псковской области, в форуме принимают участие гости из Республики Беларусь и Новгородской области.
IV Форум работающей молодёжи запомнится участникам не только обилием полезной информации, которую доступно преподнесли спикеры, но и созданием новых межличностных связей. На лекциях многие уже объединились в группы или пары. Этот форум стал стартом создания нового комьюнити (общества), которое объединяют общие идеи и стремления.
Анастасия Някшева
Фото Константина Красильникова, Анастасии Някшевой и Псковского облсовпрофа
