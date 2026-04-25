Творческая компания «Астра Видео» завершит сезон КВН в Пскове 26 апреля

Финал сезона КВН творческой компании «Астра Видео» в Пскове пройдет 26 апреля, сообщили в группе официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдёт в псковском Доме молодёжи в 14:00.

За звание победителя поборются следующие команды команда школы № 2, команда школы № 4, команда школы № 10, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, Псковский гуманитарный лицей, Псковский педагогический комплекс, Псковский технический лицей.

Напомним, ранее Кубок КВН «Назад в будущее» в рамках празднования 30-летия творческой компании «Астра Видео» состоялся на сцене Псковской областной филармонии 29 марта.