Псковичам объяснили, почему так важна прививка от гемофильной палочки

Специалисты Псковской областной клинической больницы предупреждают о серьёзной угрозе, которую представляет гемофильная палочка, и напоминают о необходимости своевременной вакцинации.

Гемофильная инфекция (Hib‑инфекция) — острое инфекционное заболевание, поражающее преимущественно органы дыхания и оболочки мозга. Оно продолжает уносить тысячи детских жизней по всему миру, а в группе особого риска — самые маленькие пациенты.

Гемофильная палочка — одна из ведущих причин развития пневмонии и менингита. Инфекция отличается высокой заразностью: на игрушках, побывавших во рту у ребёнка, возбудитель может сохраняться до двух суток.

Кто в группе риска?

Наиболее уязвимы:

дети в возрасте до двух лет;

люди старше 65 лет;

лица с заболеваниями, снижающими иммунную защиту.

Единственный надёжный метод профилактики — вакцинация. В соответствии с национальным календарём профилактических прививок плановая иммунизация против гемофильной инфекции типа b проводится по следующей схеме:

первая прививка — в 3 месяца;

вторая прививка — в 4,5 месяца;

третья прививка — в 6 месяцев;

ревакцинация — в 18 месяцев.

Важное преимущество: вакцины против гемофильной инфекции типа b можно вводить одновременно с любыми другими вакцинами из национального календаря прививок — за исключением БЦЖ‑вакцины.