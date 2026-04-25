В Плюсском лесничестве высадили более 8,5 тысяч сеянцев сосны в рамках акции «Сад памяти»

В Плюсском лесничестве прошла международная эколого‑патриотическая акция «Сад памяти». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области

В мероприятии приняли участие сотрудники министерства, работники Плюсского лесничества и специалисты ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр». На площади 3,7 га они высадили свыше 8,5 тысяч сеянцев сосны.

Акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по поручению президента России, и 2026 год стал седьмым сезоном её проведения. Проект сочетает экологическую и патриотическую составляющие: каждая высаженная сосна — это дань памяти героям Великой Отечественной войны и вклад в восстановление лесных ресурсов страны. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Реклама на ПЛН

