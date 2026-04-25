 
Общество

«Влюбила в себя весь персонал»: в псковском приюте «Лесопилка» появилась новая подопечная Жулечка

0

В псковский приют «Лесопилка» попала пожилая собака по кличке Жулечка. Об этом сообщили в официальной группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: приют «Лесопилка» / «ВКонтакте»

Судьба питомца сложилась непросто: его хозяйка, которая очень любила Жулечку, в последний год тяжело болела, а затем скончалась. Из‑за этого собака осталась одна — в возрасте 15 лет, без дома и без заботы.

Жулечка долгое время находилась во дворе около когда‑то родного подъезда. У собаки обнаружили несколько проблем со здоровьем: больные лапки, хроническое заболевание уха и сильное ожирение. В таком состоянии у неё практически не было шансов на выживание в уличных условиях.

 

Сейчас Жулечка находится в приюте «Лесопилка». Сотрудники отмечают, что собака сразу покорила их сердце: несмотря на все испытания, она осталась ласковой, трогательной и беззащитной — «толстенькая, мягонькая, с шёлковой шерстью».

В ближайшее время Жулечку ждёт полное ветеринарное обследование. Большой вес может быть признаком диабета, поэтому важно провести все необходимые анализы и назначить лечение.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026