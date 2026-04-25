«Влюбила в себя весь персонал»: в псковском приюте «Лесопилка» появилась новая подопечная Жулечка

В псковский приют «Лесопилка» попала пожилая собака по кличке Жулечка. Об этом сообщили в официальной группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Судьба питомца сложилась непросто: его хозяйка, которая очень любила Жулечку, в последний год тяжело болела, а затем скончалась. Из‑за этого собака осталась одна — в возрасте 15 лет, без дома и без заботы.

Жулечка долгое время находилась во дворе около когда‑то родного подъезда. У собаки обнаружили несколько проблем со здоровьем: больные лапки, хроническое заболевание уха и сильное ожирение. В таком состоянии у неё практически не было шансов на выживание в уличных условиях.

Сейчас Жулечка находится в приюте «Лесопилка». Сотрудники отмечают, что собака сразу покорила их сердце: несмотря на все испытания, она осталась ласковой, трогательной и беззащитной — «толстенькая, мягонькая, с шёлковой шерстью».

В ближайшее время Жулечку ждёт полное ветеринарное обследование. Большой вес может быть признаком диабета, поэтому важно провести все необходимые анализы и назначить лечение.