 
Общество

В Псковском округе открылась первая в истории муниципалитета областная «Вахта памяти»

Первая в истории Псковского муниципального округа областная «Вахта памяти‑2026» открылась у деревни Горбово Краснопрудского территориального отдела. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В церемонии открытия приняли участие министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, руководитель Псковской областной военно‑патриотической поисковой общественной организации «След „Пантеры“» Дмитрий Иванов и писатель‑прозаик, публицист Николай Хохлов. Гости посетили полевой лагерь, поприветствовали участников и пожелали им успешной поисковой работы. Она продлится две недели и завершится перед Днём Великой Победы.

Наталья Федорова подчеркнула историческую значимость места раскопок:

«В июне 1944 года в районе деревни Горбово проходили жестокие бои: 67‑я армия в составе Ленинградского фронта проводила операцию по прорыву линии обороны „Пантера“ — мощного немецкого укрепрайона. Из‑за упорного сопротивления противника бои в этом секторе характеризовались тяжёлыми потерями советских войск. Дай Бог, чтобы участники „Вахты памяти“ не просто подняли бойцов, но и смогли установить их имена. К сожалению, как показывает практика, это удаётся далеко не всегда. Но мы будем верить!».
 

Глава округа также напомнила о результатах многолетней работы поисковиков.

«За 35 лет проведения „Вахты памяти“ найдено и захоронено на территории Псковской области более 24 000 воинов, установлено более 2 500 имён солдат и офицеров Красной Армии. Все те, чьи останки будут найдены у деревни Горбово, будут с воинскими почестями преданы земле», - заключила Наталья Федорова.

