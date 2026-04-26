Кому в 2027 году пересчитают пенсии, рассказали в Госдуме

Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Для работающих пенсионеров в 2027 году сохраняется еще один канал роста выплат. После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель», - отметил Говырин.

По его словам, такой «августовский перерасчет» ограничен тремя пенсионными коэффициентами.

Депутат напомнил, что в апреле появились разговоры о двух индексациях пенсий в 2027 году, но в юридическом смысле речь идет только о страховых пенсиях.

С 1 января 2027 года вступил в силу порядок, по которому страховая пенсия будет индексироваться дважды в год. С 1 февраля размер повышается по инфляции за прошедший год, с 1 апреля — с учетом роста доходов бюджета Социального фонда и разницы между ростом средней зарплаты и инфляцией. Говырин подчеркнул, что именно этот механизм и имелся в виду, когда прозвучала формула про две индексации.

По его словам, здесь действует другой закон, и коэффициент для такой индексации определяет правительство исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год, пишут РИА Новости.