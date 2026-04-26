О самых частых источниках кишечной инфекции рассказали в Роспотребнадзоре

Иерсиниоз – это инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Yersinia. Чаще всего инфекция поражает желудочно-кишечный тракт и может проявляться симптомами, похожими на кишечную инфекцию или аппендицит. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Псковской области.
Основной путь заражения – пищевой. Бактерии могут попадать в организм через загрязненные продукты или воду.
Наиболее частые источники инфекции:
- плохо вымытые овощи и фрукты;
- недостаточно термически обработанное мясо;
- непастеризованное молоко;
- загрязненная вода.
К основным симптомам относятся: повышение температуры; боли в животе; диарея; тошнота и слабость; иногда заболевание может сопровождаться сыпью или болями в суставах.
Снизить риск заражения можно несколькими способами:
1. всегда тщательно мойте овощи и фрукты;
2. соблюдайте правила термической обработки пищи;
3. храните продукты при правильной температуре;
4. помните о правилах личной гигиены.
При появлении симптомов кишечной инфекции важно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.