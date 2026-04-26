 
Общество

О самых частых источниках кишечной инфекции рассказали в Роспотребнадзоре

0

Иерсиниоз – это инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Yersinia. Чаще всего инфекция поражает желудочно-кишечный тракт и может проявляться симптомами, похожими на кишечную инфекцию или аппендицит. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Псковской области. 

Основной путь заражения – пищевой. Бактерии могут попадать в организм через загрязненные продукты или воду. 

Наиболее частые источники инфекции: 

- плохо вымытые овощи и фрукты; 
- недостаточно термически обработанное мясо; 
- непастеризованное молоко; 
- загрязненная вода. 
 
К основным симптомам относятся: повышение температуры; боли в животе; диарея; тошнота и слабость; иногда заболевание может сопровождаться сыпью или болями в суставах. 

Снизить риск заражения можно несколькими способами:
1. всегда тщательно мойте овощи и фрукты; 
2. соблюдайте правила термической обработки пищи; 
3. храните продукты при правильной температуре; 
4. помните о правилах личной гигиены. 

При появлении симптомов кишечной инфекции важно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026