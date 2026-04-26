О самых частых источниках кишечной инфекции рассказали в Роспотребнадзоре

Иерсиниоз – это инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Yersinia. Чаще всего инфекция поражает желудочно-кишечный тракт и может проявляться симптомами, похожими на кишечную инфекцию или аппендицит. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Псковской области.

Основной путь заражения – пищевой. Бактерии могут попадать в организм через загрязненные продукты или воду.

Наиболее частые источники инфекции:

- плохо вымытые овощи и фрукты;

- недостаточно термически обработанное мясо;

- непастеризованное молоко;

- загрязненная вода.



К основным симптомам относятся: повышение температуры; боли в животе; диарея; тошнота и слабость; иногда заболевание может сопровождаться сыпью или болями в суставах.

Снизить риск заражения можно несколькими способами:

1. всегда тщательно мойте овощи и фрукты;

2. соблюдайте правила термической обработки пищи;

3. храните продукты при правильной температуре;

4. помните о правилах личной гигиены.

При появлении симптомов кишечной инфекции важно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.