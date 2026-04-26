В МВД предупредили о новой схеме мошенников с чатами для жильцов

Дистанционные мошенники начали использовать сложные схемы обмана россиян под предлогом онлайн-бесед соседей по дому на тему благоустройства территории. Об этом свидетельствуют материалы МВД России.

Аферисты присылают человеку приглашение присоединиться к онлайн-чату жильцов и просят проголосовать за обустройство общей территории. Для учета голоса «администратор» сообщества убеждает жертву переслать «цифровой идентификатор», который приходит в СМС-сообщении. После отправки четырехзначного кода пользователю поступает новое уведомление, имитирующее сообщение от портала «Госуслуги». В нем говорится о множественных попытках входа в личный кабинет и необходимости срочно связаться с техподдержкой.

Далее схема может развиваться по двум сценариям. В первом случае человек сам звонит по указанному номеру, рассчитывая на помощь «техслужбы». Во втором — мошенники сами выходят на связь, представляясь сотрудниками силовых структур. Они заявляют, что в базе документов якобы обнаружена доверенность на распоряжение сберегательным счетом жертвы, выписанная на имя террориста.

Согласно данным МВД, после этого лжесиловик предлагает способ «спасения» средств. Он заключается в том, что человеку необходимо перевести все накопления на «специальный счет». Введенный в заблуждение гражданин следует инструкциям преступников, совершает перевод и в результате лишается своих денег, пишет ТАСС.