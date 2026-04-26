О современном методе удаления аденоидов рассказали в Псковской областной больнице

Аденоиды — это скопление лимфоидной ткани в носоглотке, которые могут увеличиваться и вызывать проблемы с дыханием, сном, снижением слуха и даже речевыми нарушениями. Особенно часто эта патология встречается у детей, но затрагивает и взрослых. Когда консервативное лечение не помогает, на помощь приходит аденотомия — операция по удалению гипертрофированных аденоидов. Об этом сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Традиционные методы удаления аденоидов сопряжены с риском повреждения окружающих тканей и длительным восстановлением. Современная медицина предлагает более безопасное решение — эндоскопическую аденотомию.

Для проведения операции используется тонкий эндоскоп, который позволяют точно визуализировать миндалины через носовые ходы, удалить только увеличенную ткань, не затрагивая здоровые участки и минимизировать кровопотерю и травму слизистой.

Преимущества метода:

- Без разрезов;

- Быстрое восстановление: пациент может вернуться к привычной жизни уже через 1–2 дня;

- Безболезненность: процедура выполняется под общим наркозом, а послеоперационный дискомфорт минимален;

- Высокая точность: снижает риск рецидива и осложнений.

Обратиться к ЛОР-врачу стоит, если вы испытываете:

- Затрудненное носовое дыхание (особенно ночью).

- Храп, апноэ во сне.

- Частые отиты или снижение слуха.

- Изменение тембра голоса или речи.