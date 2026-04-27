День российского парламентаризма отмечается 27 апреля

День российского парламентаризма, отмечаемый ежегодно 27 апреля, был учрежден 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» № 32-ФЗ.

Установление новой памятной даты России «призвано способствовать привлечению внимания широких слоёв населения к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов государственной власти субъектов РФ, популяризации этой деятельности».

В качестве даты празднования выбрано 27 апреля, поскольку в этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — первый в истории страны демократический институт, заложивший основы парламентаризма в России. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный совет.

Появление представительного органа стало результатом революции 1905 года. После этих событий Николай II учредил Государственную думу как «особое законосовещательное установление, которому предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений». Также в функции первой Госдумы вошло рассмотрение «росписи государственных доходов и расходов», или, говоря современным языком, бюджета.

Первое положение о выборах в Государственную думу, разработанное министром внутренних дел Александром Булыгиным, наделяло правом голоса ограниченные категории лиц: крупных собственников недвижимого имущества, крупных плательщиков промыслового и квартирного налога, а также — на особых условиях — крестьян. Это вызвало сильное недовольство в обществе, и выборы по этой схеме не состоялись, пишет calend.ru.

Новой основой деятельности представительного органа стал Манифест от (17) 30 октября 1905 года, который установил незыблемое правило: «никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государственной думы». Таким образом, Дума из совещательного органа стала органом законодательным.

До 1917 года состоялись выборы четырех созывов Государственной Думы. Но первая и вторая досрочно были распущены по решению российского императора — в 1906 и 1907 годах соответственно. Третья Дума, единственная из четырех, проработала полный срок в 1907-1912 годах. Последняя четвертая Государственная Дума Российской империи была распущена Временным правительством. После Февральской революции 1917 года представительной властью стали Советы.

Сегодня парламент России — Федеральное Собрание — так же, как во времена империи, состоит из двух палат: Государственной думы и Совета Федерации. Его деятельность регулируется Конституцией РФ, различными федеральными законами, а также Регламентом. Первые выборы в парламент современной России прошли в день всенародного голосования по Конституции, то есть 12 декабря 1993 года.

Интересно, что изначально предлагалось отмечать праздник российского парламентаризма в день начала работы Верховного Совета России, который открыл свое первое заседание 18 марта 1990 года. Однако позже идея была пересмотрена с учетом замечаний историков о том, что российский парламентаризм значительно старше.

Поэтому День российского парламентаризма — символ преемственности государственных и парламентских традиций.