 
Общество

В России началась четырехдневная рабочая неделя

0

Короткая рабочая неделя началась в России, она продлится всего четыре дня, с 27 по 30 апреля, следует из производственного календаря.

Сокращение рабочих дней связано с тем, что 1 Мая — День весны и труда — в этом году в России выпадает на пятницу. Соответственно, такой день при пятидневном графике работы будет выходным нерабочим днем.

Четырехдневная рабочая неделя до этого была в конце февраля, когда празднование Дня защитника Отечества выпало на понедельник, а также в марте, когда в стране отмечали Международный женский день, пишет РИА Новости.

Следующая сокращенная рабочая неделя россиян ждет в июне, когда будет праздноваться День России.

Предстоящие майские праздники станут для россиян самыми короткими за последние восемь лет. Первая часть майских праздников продлится с 1 мая по 3 мая — с пятницы по воскресенье. Вторая — с 9 по 11 мая — так же три дня, но уже с субботы по понедельник, так как на последний переносится выходной.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026