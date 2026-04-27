В России началась четырехдневная рабочая неделя

Короткая рабочая неделя началась в России, она продлится всего четыре дня, с 27 по 30 апреля, следует из производственного календаря.

Сокращение рабочих дней связано с тем, что 1 Мая — День весны и труда — в этом году в России выпадает на пятницу. Соответственно, такой день при пятидневном графике работы будет выходным нерабочим днем.

Четырехдневная рабочая неделя до этого была в конце февраля, когда празднование Дня защитника Отечества выпало на понедельник, а также в марте, когда в стране отмечали Международный женский день, пишет РИА Новости.

Следующая сокращенная рабочая неделя россиян ждет в июне, когда будет праздноваться День России.

Предстоящие майские праздники станут для россиян самыми короткими за последние восемь лет. Первая часть майских праздников продлится с 1 мая по 3 мая — с пятницы по воскресенье. Вторая — с 9 по 11 мая — так же три дня, но уже с субботы по понедельник, так как на последний переносится выходной.