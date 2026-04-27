Надбавки псковским «заслуженным» работникам обсудили на соцкомитете Собрания

Перечень стимулирующих выплат сотрудникам из бюджетной сферы, удостоенным званий заслуженных работников, обсудили депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законопроектом предлагается расширить перечень стимулирующих выплат работникам бюджетной сферы, включив в этот перечень надбавки за все звания заслуженных работников. В пояснительной записке отмечается, что такая мера направлена на обеспечение всем работникам бюджетной сферы, независимо от их профессиональной сферы деятельности, справедливой оплаты труда.

Надбавка за звание по-прежнему будет устанавливаться гражданам по основному месту работы в размере 5 000 рублей ежемесячно при условии, что присвоенное звание соответствует трудовым (должностным) обязанностям.

При наличии у работника двух и более званий, являющихся основанием для установления надбавки за звание, надбавка будет устанавливаться по одному из этих званий по выбору работника.

«Есть уже некоторая статистика? Сколько попадет человек под закон?» - поинтересовался депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян («Единая Россия»).

«Примерно 10 или больше человек в год. Подчеркну, что есть два «заслуженных» - доброволец и меценат, они не попадают под этот закон, так как они действуют не на основании трудовых договоров», - ответила министр по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Депутаты рекомендовали Собранию принять проект на сессии.