 
Общество

Надбавки псковским «заслуженным» работникам обсудили на соцкомитете Собрания

0

Перечень стимулирующих выплат сотрудникам из бюджетной сферы, удостоенным званий заслуженных работников, обсудили депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законопроектом предлагается расширить перечень стимулирующих выплат работникам бюджетной сферы, включив в этот перечень надбавки за все звания заслуженных работников. В пояснительной записке отмечается, что такая мера направлена на обеспечение всем работникам бюджетной сферы, независимо от их профессиональной сферы деятельности, справедливой оплаты труда.

Надбавка за звание по-прежнему будет устанавливаться гражданам по основному месту работы в размере 5 000 рублей ежемесячно при условии, что присвоенное звание соответствует трудовым (должностным) обязанностям.

При наличии у работника двух и более званий, являющихся основанием для установления надбавки за звание, надбавка будет устанавливаться по одному из этих званий по выбору работника.

«Есть уже некоторая статистика? Сколько попадет человек под закон?» - поинтересовался депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян («Единая Россия»).

«Примерно 10 или больше человек в год. Подчеркну, что есть два «заслуженных» - доброволец и меценат, они не попадают под этот закон, так как они действуют не на основании трудовых договоров», - ответила министр по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Депутаты рекомендовали Собранию принять проект на сессии. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026