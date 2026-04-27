Кадетские классы псковской гимназии №29 имеют огромный успех — директор

Кадетские классы пожарно-спасательной направленности в гимназии №29 города Пскова имеют огромный успех, рассказала в эфире «ПЛН FM» директор учебного учреждения Елена Синева.

Псковская гимназия №29 уже три года сотрудничает с МЧС по инициативе начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Сергея Лаврухина. На данный момент численность учащихся таких классов достигает 120 человек.

«Инициатива об открытии кадетских классов пожарно-спасательной направленности имеет огромный успех, потому что мы наблюдаем конкурс в эти классы, и на сегодняшний момент у нас 120 учащихся, это четыре класса пожарно-спасательной направленности с 8 по 11 класс», - сообщила Елена Синева.

Первый выпуск учеников в высшие учебные заведения уже произошел. Елена Синева рассказала, что виделась с некоторыми выпускниками, которые рассказали ей об учебе в профильном институте, отмечая, что обучение в кадетских пожарно-спасательных классах дало им базис, который упрощает обучение в вузе: