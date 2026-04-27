 
Общество

Кадетские классы псковской гимназии №29 имеют огромный успех — директор

Кадетские классы пожарно-спасательной направленности в гимназии №29 города Пскова имеют огромный успех, рассказала в эфире «ПЛН FM» директор учебного учреждения Елена Синева. 

Псковская гимназия №29 уже три года сотрудничает с МЧС по инициативе начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Сергея Лаврухина. На данный момент численность учащихся таких классов достигает 120 человек.

«Инициатива об открытии кадетских классов пожарно-спасательной направленности имеет огромный успех, потому что мы наблюдаем конкурс в эти классы, и на сегодняшний момент у нас 120 учащихся, это четыре класса пожарно-спасательной направленности с 8 по 11 класс», - сообщила Елена Синева. 

Первый выпуск учеников в высшие учебные заведения уже произошел. Елена Синева рассказала, что виделась с некоторыми выпускниками, которые рассказали ей об учебе в профильном институте, отмечая, что обучение в кадетских пожарно-спасательных классах дало им базис, который упрощает обучение в вузе: 

«Уже был первый выпуск классов пожарно-спасательной направленности, это 26 ребят, которые планировали выступать в военные вузы. 15 человек пробовали свои силы в поступлении, 11 из них успешно поступили. Ребята выбрали учебные заведения профильной направленности, и сейчас они уже на первом курсе, служат России в высших учебных заведениях. Выпускники отмечают, что, не считая адаптации, со своими навыками им очень легко, потому что они все навыки уже получили, обучаясь в образовательной организации. Сейчас они их просто наращивают и показывают другим ребятам».

Гостья студии уточнила, что в основном в кадетских классах учатся мальчики, но девочки тоже есть: «Девочки тоже подтягиваются и хотят быть в этих классах. Они тоже хотят поступать в профильные вузы, где на определенные специальности берут девочек. Классы МЧС - это не просто картинка, это реально серьезная работа». 

