Новый порядок аттестации на право управления маломерным судном вступит в силу с 2 мая

Новый порядок аттестации на право управления маломерным судном, утвержденный приказом МЧС России от 13 февраля 2026 года №90, вступит в силу с 2 мая. Документ заменил прежний приказ МЧС от 23 августа 2023 года №885, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

По новым правилам аттестация проводится Государственной инспекцией по маломерным судам вне зависимости от адреса регистрации заявителя.

Удостоверение на право управления маломерным судном может выдаваться как в бумажном, так и в электронном виде. Его также можно заменить в любом подразделении ГИМС, независимо от места жительства.

Замена удостоверения производится без проверки знаний и навыков:

Если срок действия предыдущего удостоверения истек не более одного года назад;

Для граждан РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;

При замене до истечения срока действия удостоверения (в связи с изменением ФИО, по волеизъявлению заявителя, при порче или утрате удостоверения по независящим от заявителя обстоятельствам).

Кроме того, приказом установлена процедура и тематика проверки теоретических знаний и практических навыков заявителя. Утверждены форма и описание удостоверения на право управления маломерным судном, а также порядок выдачи удостоверения.

Помимо этого, приказом МЧС России от 19 февраля 2026 года №103 утвержден новый административный регламент по аттестации.

Инспекторы ГИМС напоминают, что по средам с 09.00 до 18.00 (обед с 12.45 до 14.00):

Инспекторское отделение №1 города Псков проводит аттестацию на право управления и замену удостоверений на право управления маломерными судами;

Инспекторское отделение №2 города Великие Луки, инспекторский участок №1 города Гдова, инспекторский участок №2 города Опочка производят замену удостоверений.

Напомним, с 1 марта вступили в силу обновлённые правила пользования маломерными судами.