Я могу сказать, что это моя команда — Елена Синева о коллективе гимназии №29

Об учителе русского языка и литературы из гимназии №29, который занял первое место на региональном этапе конкурса «Учитель года», о молодом специалисте учебного заведения, которая заняла второе место в конкурсе «Педагог-психолог года», а также о других представителях педагогического коллектива рассказала в эфире «ПЛН FM» директор учебного учреждения Елена Синева.

Елена Синева в эфире программы поделилась нюансами формирования педагогического коллектива: «Мы прошли сложный этап, потому что пришли в школу и коллегии с опытом работы, и молодые специалисты, и студенты. Пришли за чем-то новым, в поиске себя. Это был удобный момент, чтобы предложить коллегам что-то новое и повести за собой».

Средний возраст педагогического коллектива - 36 лет, есть учителя из педагогических династий, а конкретно - 11 педагогических династий. Коллектив преимущественно женский, но есть и мужчина - педагог русского языка и литературы Вячеслав Новиков. Именно он стал «Учителем года-2026» в Псковской области.

«Спустя три года, сейчас, я могу сказать, что это моя команда. Они пришли не просто потреблять идеи, энергию, они пришли получать удовольствие от работы с детьми, пришли со своими идеями и желанием обучаться», - комментирует Елена Синева.

Также директор гимназии №29 рассказала о повышении квалификации и об активном участии педагогов школы в различных конкурсах:

«На данный момент педагогический коллектив прошел огромное количество часов повышения квалификации по разным направлениям, предметным и метапредметным. Это обязательное условие для роста и развития. Мы активно участвуем в различных форумах. Сейчас закончился областной этап всероссийского конкурса «Учитель года» - это основной конкурс для учителя, и могу с гордостью сказать - наш учитель русского языка и литературы Вячеслав Новиков завоевал первое место, а это означает, что он теперь будет представлять Псковскую область на заключительном всероссийском этапе конкурсе «Учитель года». Это очень крупная победа, но для нас все победы крупные, мы участвуем и в конкурсе «Наставник года» (берем и городской, и областной этап), и в конкурсе «Педагогический дебют», помогаем молодым специалистам становиться в профессии учителя, в том числе и через этот конкурс. Это очень сильная методическая поддержка наставников. Также мы участвуем в конкурсе «Педагог-психолог», имеем свой результат, наш педагог-психолог Екатерина Усова, который еще является молодым специалистом, работает третий год в школе, уже завоевала второе место в конкурсе «Педагог-психолог» регионального уровня».