Финансирование здравоохранения и отчёт детского правозащитника обсудил соцкомитет Собрания

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов рассмотрел профильные вопросы апрельской сессии и изменения региональных государственных программ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заседание под председательством вице-спикера Игоря Дитриха началось с обсуждения изменений в бюджет территориального ФОМС.

В расходную часть включены остатки средств за прошлый год, которые вернул федеральный фонд. Игорь Дитрих обратил внимание, что из-за особенностей механизма возврата денег бюджет формально стал дефицитным, но фактически все обязательства полностью обеспечены.

«Дефицита средств нет, вся запланированная медицинская помощь будет оказана в полном объёме», – подтвердила руководитель территориального ФОМС Валентина Альбова. Депутаты рекомендовали принять законопроект.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова представила членам комитета основные положения доклада о своей деятельности в 2025 году. За год к ней поступило 357 обращений. Она рассказала о поддержке семей участников СВО, работе детского совета и взаимодействии с органами власти.

Среди ключевых проблем Наталия Соколова выделила рост жалоб на травлю в школах, деструктивное поведение и проявления экстремизма в подростковой среде. Все вопросы находятся на контроле уполномоченного и профильных ведомств.

 

Игорь Дитрих уточнил статистику по несовершеннолетним матерям и спросил, сталкивались ли они с травлей. По словам Наталии Соколовой, в 2025 году в регионе родили 32 несовершеннолетние девушки. Все случаи находились на контроле специалистов.

Доклад уполномоченного по правам ребёнка включён в повестку предстоящей сессии. 

Соколова Наталия Викторовна

Соколова Наталия Викторовна

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

