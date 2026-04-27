 
Общество

Комиссия по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, появится в Псковской области 

Комиссия по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, появится в Псковской области. Порядок деятельности комиссии будет устанавливать правительство региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. 

Проект закона предполагает дать правительству Псковской области полномочиями по установление порядка деятельности комиссий по определению при подготовке проекта генерального плана границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц.

Работа комиссии может потребоваться в целях перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

«Получается, раньше не было этой комиссии?» - уточнил председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов.

«Нет, сейчас ее нет, муниципалитет создает такую комиссию, а правительство будет ее курировать. Но стоит отметить, что такая комиссия будет созываться только в том случае, если будет необходимость, потому что по факту все такие территории мы уже привели к соответствию», - ответила министр имущественных отношений Наталья Серебренникова. 

