Антон Мороз передал псковским волонтерам материалы для плетения маскировочных сетей

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 («Единая Россия»), член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз передал материалы, необходимые для плетения маскировочных сетей, для волонтеров Городского совета ветеранов. Об этом депутат сообщил в Мах.

Фото: Антон Мороз / Мах

«Продолжаем оказывать поддержку тем, кто помогает СВОим! Многие волонтерские организации города и региона помогают нашим защитникам, которые находятся в зоне специальной военной операции. У нас сложились добрые взаимоотношения с Городским советом ветеранов. Специалисты этой организации взаимодействуют со своими коллегами-общественниками. Спасибо всем неравнодушным людям!», - резюмировал Антон Мороз.

Материалы из рук депутата приняла Ирина Андреева, представляющая волонтерское сообщество.

