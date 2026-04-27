 
Общество

В Великих Луках продолжается благоустройство сквера напротив бывшего кинотеатра «Родина»

0

В Великих Луках продолжается благоустройство сквера напротив бывшего кинотеатра «Родина». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Изображения: Визуализация будущего общественного пространства / Администрация города Великие Луки

Именно эту территорию жители выбрали в прошлом году в ходе рейтингового голосования. Согласно проекту, сквер ждут серьезные изменения: будет полностью заменено покрытие, обустроены современные зоны отдыха, оформлена входная группа, восстановлен фонтан, а также проведено новое озеленение.

Старые деревья по результатам экспертизы оказались больными и подлежат замене.

Напомним, что в настоящее время проходит голосование за территории, которые будут благоустроены в 2027 году. Принять участие можно на платформе «Госуслуг». Голосование доступно для граждан старше 14 лет.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026