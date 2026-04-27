В Великих Луках продолжается благоустройство сквера напротив бывшего кинотеатра «Родина». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Изображения: Визуализация будущего общественного пространства / Администрация города Великие Луки

Именно эту территорию жители выбрали в прошлом году в ходе рейтингового голосования. Согласно проекту, сквер ждут серьезные изменения: будет полностью заменено покрытие, обустроены современные зоны отдыха, оформлена входная группа, восстановлен фонтан, а также проведено новое озеленение.

Старые деревья по результатам экспертизы оказались больными и подлежат замене.

Напомним, что в настоящее время проходит голосование за территории, которые будут благоустроены в 2027 году. Принять участие можно на платформе «Госуслуг». Голосование доступно для граждан старше 14 лет.