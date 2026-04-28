День работника скорой медицинской помощи отмечают 28 апреля

28 апреля считается Днём рождения Службы скорой медицинской помощи в России. Как официальный профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи — он был установлен постановлением Правительства РФ № 600 от 28 апреля 2020 года.

Каждый россиянин знаком с телефонным номером «03» — одним из номеров специальных экстренных служб, начиная ещё с советских времён. «01» — пожарная охрана, «02» — милиция, «03» — скорая медицинская помощь, «04» — служба газа. Приоритетный статус этих номеров сохранился и до сегодняшнего дня. Позвонить на них можно бесплатно с любого телефона. Изменения коснулись их в 2014 году, когда к каждому номеру впереди добавилась цифра «1». Таким образом, номер вызова скорой помощи стал «103». А ещё появился единый номер службы спасения — «112».

История оказания помощи обездоленным, пострадавшим от мороза или болезни, покалеченным людям в России уходит корнями в 15 век и связана с деятельностью благотворителей, а также богаделен при церквях и монастырях.

Появление же службы скорой медицинской помощи (СМП) в России относится к концу 19 века, когда 28 апреля 1898 года приказом Московского обер-полицмейстера за двумя полицейскими участками в Москве было закреплено по одной карете скорой помощи и для медиков было выделено отдельное помещение. Дежурили круглосуточно. Пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах. Фактически были учреждены станции скорой помощи. Но отсутствие большего количества карет и закрепление их за конкретным полицейским участком привело к тому, что обслуживали они территорию этого участка.

Однако, первое время по ряду причин, в том числе и потому, что телефонная связь была редким явлением, вызвать карету скорой помощи могли только уполномоченные люди, к которым относились полицейские, дворники и сторожа. По той же причине поначалу помощь оказывали людям на улице, а не на дому. Среди основной массы пациентов, для которых вызывали карету скорой помощи, в первую очередь — пьяные или получившие травму люди, пишет calend.ru.

В 1899 году появились и первые станции скорой помощи в Санкт-Петербурге. В начале 20 века количество станций скорой помощи в России увеличилось, а штат стали составлять профессиональные бригады медиков. В первой половине 20 века появляются научно-исследовательские институты и больницы скорой помощи, наиболее известными из которых стали НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге.

В 1926 году при Московской станции скорой помощи впервые был организован дежурный пункт неотложной помощи для обслуживания внезапно заболевших на дому. Врачи выезжали к больным на мотоциклах с колясками, машины появились позднее. Неоценимый вклад в оказание медицинской помощи врачи службы скорой помощи оказали раненым в годы Великой Отечественной войны.

С 1 января 2005 года вступил в силу приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи», который определил базовые положения при оказании СМП. Помощь должна производиться круглосуточно и безвозмездно. К тому же она должна быть компетентной и оперативной, ведь от этого зависит жизнь людей.

Пандемия COVID-19, переросшая в глобальный кризис в начале 2020 года, стала серьезным испытанием для всех врачей и внесла свои коррективы в жизнь каждого. Сотрудники и специалисты службы скорой медицинской помощи стали одними из первых, кто начал противостояние новой коронавирусной инфекции. И сегодня они всегда готовы прийти на помощь, а их графики остаются «боевыми».

Правительство страны также постоянно проводит работу по совершенствованию службы скорой помощи, для повышения ее качества и доступности — улучшается материально-техническая база, обновляется парк специализированных машин, внедряются автоматизированные информационные системы, позволяющие повышать скорость реагирования на вызовы, на отдаленных и труднодоступных территориях применяется санитарная авиация.

Поэтому профессиональный праздник работников скорой медицинской помощи — день, когда следует отдать должное труду представителей одного из самых ответственных направлений здравоохранения, поблагодарить работников медицины за их профессионализм, мужество, выдержку и милосердие.