Астроном обозначил два места в Солнечной системе, где могла зародиться жизнь

Спутник планеты Сатурн Энцелад и спутник Юпитера Европа с научной точки зрения могут стать местом зарождения новой жизни в Солнечной системе, заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

«Спутники Энцелад и Европа - это перспективные места, где могла зародиться внеземная жизнь в нашей Солнечной системе», - сказал Назаров.

По его словам, на спутниках есть достаточно большие запасы воды, скрытой под толстым слоем льда, а также присутствуют основные химические элементы, необходимые для зарождения жизни, пишет РИА Новости.