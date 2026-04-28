С псковской свалки на петербургскую выставку: как спасали витражи из «Каверинки»

23 апреля в Санкт-Петербурге открылась выставка, на которой представили два витража из псковской библиотеки имени Каверина. Они были созданы в советское время и долгие годы радовали юных читателей. Но во время ремонта здания подрядчик демонтировал их и выставил на улицу, где они простояли несколько лет. К счастью, витражи ждала вторая жизнь – но уже не в Пскове, а в Северной столице. О появлении витражей в библиотеке и их спасении и дальнейшей судьбе, а также о том, чем ценно советское наследие и зачем его сохранять, узнала Псковская Лента Новостей.

Два витража с изображениями льва и волка появились в детско-юношеской библиотеке имени В.А.Каверина в 1988 году. Изготовил их художник-монументалист Михаил Тимофеевич Антощенко. Спустя 30 лет его сын Михаил Михайлович Антощенко, тоже художник-монументалист, решил заняться поиском наследия отца.

Витражи перед отправкой в Петербург. Источник - ВК-паблик «Ленинград Монументальный»

«Мы с отцом не единожды в течение последних лет обсуждали, что хорошо бы съездить в Псков, найти витражи, и отец много раз рассказывал мне, где они должны быть», – делится Михаил. Но каждый раз, когда он приезжал в город, библиотека стояла в лесах, и попасть внутрь не получалось. Поиски увенчались успехом летом 2024 года – к этому моменту здание отремонтировали, и библиотека открылась для читателей. Михаил зашел внутрь, познакомился с руководством и задал вопрос, где находятся витражи.

«Сотрудники библиотеки были, в принципе, удивлены, что кто-то спрашивает о них. Сказали, что они их не так давно сами нашли, потому что подрядчик оказался не очень корректным по отношению к такому наследию и просто выбросил их среди строительного мусора на помойку. И когда закончилась реставрация здания, сотрудники библиотеки с удивлением обнаружили, что витражей нет. Как они сами рассказывали, они вышли на улицу, стали искать и обнаружили их лежащими, ну, просто, по сути дела, на свалке. И пролежали они там без малого три года».

Работники библиотеки занесли витражи в кладовку, где их и обнаружил Михаил. По его словам, работам отца повезло – за годы под открытым небом они почти не пострадали. Немного проржавел металл, были небольшие утраты, но в целом изображения оказались практически совершенно нетронутыми.

В следующий раз Михаил приехал в Псков в сентябре 2025 года – чтобы забрать витражи в Северную столицу. «В Петербурге я отвез их в мастерскую отца. Он их осмотрел. Для него это была очень большая радость. Ведь отец видел эти витражи в последний раз в конце 80-х», - рассказал он.

Новый контекст

Отец и сын решили отреставрировать витражи и дать им вторую жизнь. Тут очень пригодился опыт Михаила – спасать советское наследие ему пришлось не впервые. Вместе с несколькими энтузиастами он уже не первый год занимается проектом «Ленинград Монументальный».

«Это общественная профессиональная инициатива, которая поддержана монументальной секцией Санкт-Петербургского Союза художников, ВООПИиК и комитетом правительства Санкт-Петербурга по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Его основная функция – это изучение монументального наследия XX века Ленинграда-Петербурга. А также мы начали изучать ленинградскую школу по всей России, так как она встречается в самых разных городах - от Петербурга до самых небольших отдаленных населенных пунктов. То есть мы документируем, архивируем, описываем, атрибутируем то, что мы находим. Если не можем атрибутировать, обращаемся к нашим коллегам, к тем, кто может вспомнить - художникам-монументалистам старшего поколения», - рассказывает Михаил.

Именно благодаря работе в «Ленинграде Монументальном» ему удалось познакомиться с руководством Центрального научно-исследовательского геологоразведочного музея им. академика Ф. Н. Чернышева при Всероссийском научно-исследовательском институте геологии им. А. П. Карпинского. В музее предложили выставить витражи на выставке, предварительно их отреставрировав. Решение может показаться странным – на первый взгляд непонятно, как связаны геология и советская монументалистика. Всё дело в материале витражей. Они выполнены из слюды – природного минерала. Так что сотрудники музея видят в них не только произведение искусства, но и геологический объект.

Выставка «В сиянии недр Заполярья» открылась в Петербурге 23 апреля. В ближайшие месяцы «Волка» и «Льва» сможет увидеть любой желающий. Источник - страница в ВК Михаила Антощенко.

Утрачены для города

По словам Михаила, в Псков витражи уже не вернутся. В «Каверинке» сделали ремонт, поставили новые окна, к тому же функция помещения, в котором они находились, изменилась – всё это не предполагает их возвращения.

Дальнейшая судьба «Волка» и «Льва» пока не решена. «Я думаю, что это какой-то очень правильный, хороший сценарий, потому что они примерно 4 месяца будут в музее Чернышева, там, в залах, по сути дела, в очень хорошей среде, в своей родной. И в дальнейшем звучали предложения, может быть, выставка продлится и дольше, чем 4 месяца, если всем понравится. Затем посмотрим, потому что, в целом, это такая история, которую можно экспонировать и показывать в достаточно разных условиях, лишь бы это соответствовало концепции», - пояснил Михаил.

По его словам, они с отцом открыты к предложениям и готовы отдать витражи в достойное пространство: «Если кто-то из девелоперов, архитекторов и заказчиков захотел бы себе в архитектуру такую серьёзную вещь, мы бы рассмотрели это предложение. Так что это тоже один из реальных сценариев, не только для витражей, а и в целом для монументального наследия, с которым мы работаем».

Как отметили в «Каверинке», в библиотеке рады, что витражи обрели вторую жизнь: «Это же вообще чудо и большая удача, что художник смог это все восстановить, и они теперь в прекрасном виде. Их можно будет переставлять, передвигать и в разных местах показывать. Теперь это передвижной арт-объект. Возможно, что в наших стенах они тоже снова побывают».

Уникальная техника

Создатель витражей Михаил Антощенко оказался в Пскове по распределению после окончания учебы. Первые витражи из слюды он изготовил благодаря предложению архимандрита Зинона, который тогда жил в Псково-Печерском монастыре. «Однажды, когда я приехал, он мне говорит, надо сделать витражи, но не классический витраж западный, а под древнерусскую архитектуру. И вот, я на основе слюдяных оконниц разработал свинцово-паечный витраж. Когда витраж был готов, отец Зинон посмотрел и говорит, мне трудно угодить, но вы угодили. То есть он остался доволен», – делится художник. Всего для монастыря он изготовил три витража.

Витражи в Псково-Печерском монастыре. Фото из архива Михаила Антощенко.

В 1988 году Михаил Антощенко оказался в центре непростой истории. Заказчику не понравились эскизы монументальной работы для библиотеки имени Каверина, которую выполнил предыдущий художник. Дело даже дошло до суда. Чтобы выручить Художественный фонд, в котором он тогда работал, Михаил согласился взять заказ и всего за месяц изготовил два витража. Слюда для них была добыта в Ковдоре на Кольском полуострове, при этом некоторые зеленые кусочки прибыли в Псков из Индии.

По словам отца и сына, слюдяные витражи – уникальная, очень редкая история. Технологию изготовления художник разработал сам.

Авторы «Ленинграда Монументального» просмотрели множество работ, создававшихся с 1920-х годов, но такую технику не встречали больше ни у кого. «Было много экспериментальных, но со слюдой никто никогда не работал, поэтому это первый такой эксперимент, и эксперимент очень удачный», - поясняет сын художника.

Михаил Тимофеевич считает, что «Волк» и «Лев» занимают важное место в его творчестве: «Для меня это было своего рода открытие, что вот есть такой материал, и слюда бывает разных цветов, и что можно ее слоить, набирать, и получается очень интересный эффект».

Без защиты

История с витражами из «Каверинки» – далеко не первый раз, когда Псков лишается произведений советского монументального искусства. В 2021 году снесли масштабную мозаику на проходной домостроительного комбината.

Фото Елизаветы Левадной

Задолго до этого уничтожили часть уникальных витражей художника Алексея Аникеенка. А прошлой осенью стало известно, что под угрозой демонтажа оказалось панно с богатырем с улицы Ротной.

Фото Елизаветы Левадной

Даже самые ценные произведения советской монументалистики в большинстве случаев никак не охраняются законом и потому часто становятся жертвами ремонтов и реконструкций.

Председатель псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева подтверждает, что «Волк» и «Лев» не стояли на охране – более того, псковские градозащитники о них ничего не знали.