С псковской свалки на петербургскую выставку: как спасали витражи из «Каверинки»

23 апреля в Санкт-Петербурге открылась выставка, на которой представили два витража из псковской библиотеки имени Каверина. Они были созданы в советское время и долгие годы радовали юных читателей. Но во время ремонта здания подрядчик демонтировал их и выставил на улицу, где они простояли несколько лет. К счастью, витражи ждала вторая жизнь – но уже не в Пскове, а в Северной столице. О появлении витражей в библиотеке и их спасении и дальнейшей судьбе, а также о том, чем ценно советское наследие и зачем его сохранять, узнала Псковская Лента Новостей.
Два витража с изображениями льва и волка появились в детско-юношеской библиотеке имени В.А.Каверина в 1988 году. Изготовил их художник-монументалист Михаил Тимофеевич Антощенко. Спустя 30 лет его сын Михаил Михайлович Антощенко, тоже художник-монументалист, решил заняться поиском наследия отца.
Витражи перед отправкой в Петербург. Источник - ВК-паблик «Ленинград Монументальный»
«Мы с отцом не единожды в течение последних лет обсуждали, что хорошо бы съездить в Псков, найти витражи, и отец много раз рассказывал мне, где они должны быть», – делится Михаил. Но каждый раз, когда он приезжал в город, библиотека стояла в лесах, и попасть внутрь не получалось. Поиски увенчались успехом летом 2024 года – к этому моменту здание отремонтировали, и библиотека открылась для читателей. Михаил зашел внутрь, познакомился с руководством и задал вопрос, где находятся витражи.
Работники библиотеки занесли витражи в кладовку, где их и обнаружил Михаил. По его словам, работам отца повезло – за годы под открытым небом они почти не пострадали. Немного проржавел металл, были небольшие утраты, но в целом изображения оказались практически совершенно нетронутыми.
В следующий раз Михаил приехал в Псков в сентябре 2025 года – чтобы забрать витражи в Северную столицу. «В Петербурге я отвез их в мастерскую отца. Он их осмотрел. Для него это была очень большая радость. Ведь отец видел эти витражи в последний раз в конце 80-х», - рассказал он.
Новый контекст
Отец и сын решили отреставрировать витражи и дать им вторую жизнь. Тут очень пригодился опыт Михаила – спасать советское наследие ему пришлось не впервые. Вместе с несколькими энтузиастами он уже не первый год занимается проектом «Ленинград Монументальный».
«Это общественная профессиональная инициатива, которая поддержана монументальной секцией Санкт-Петербургского Союза художников, ВООПИиК и комитетом правительства Санкт-Петербурга по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Его основная функция – это изучение монументального наследия XX века Ленинграда-Петербурга. А также мы начали изучать ленинградскую школу по всей России, так как она встречается в самых разных городах - от Петербурга до самых небольших отдаленных населенных пунктов. То есть мы документируем, архивируем, описываем, атрибутируем то, что мы находим. Если не можем атрибутировать, обращаемся к нашим коллегам, к тем, кто может вспомнить - художникам-монументалистам старшего поколения», - рассказывает Михаил.
Именно благодаря работе в «Ленинграде Монументальном» ему удалось познакомиться с руководством Центрального научно-исследовательского геологоразведочного музея им. академика Ф. Н. Чернышева при Всероссийском научно-исследовательском институте геологии им. А. П. Карпинского. В музее предложили выставить витражи на выставке, предварительно их отреставрировав. Решение может показаться странным – на первый взгляд непонятно, как связаны геология и советская монументалистика. Всё дело в материале витражей. Они выполнены из слюды – природного минерала. Так что сотрудники музея видят в них не только произведение искусства, но и геологический объект.
Выставка «В сиянии недр Заполярья» открылась в Петербурге 23 апреля. В ближайшие месяцы «Волка» и «Льва» сможет увидеть любой желающий. Источник - страница в ВК Михаила Антощенко.
Утрачены для города
По словам Михаила, в Псков витражи уже не вернутся. В «Каверинке» сделали ремонт, поставили новые окна, к тому же функция помещения, в котором они находились, изменилась – всё это не предполагает их возвращения.
Дальнейшая судьба «Волка» и «Льва» пока не решена. «Я думаю, что это какой-то очень правильный, хороший сценарий, потому что они примерно 4 месяца будут в музее Чернышева, там, в залах, по сути дела, в очень хорошей среде, в своей родной. И в дальнейшем звучали предложения, может быть, выставка продлится и дольше, чем 4 месяца, если всем понравится. Затем посмотрим, потому что, в целом, это такая история, которую можно экспонировать и показывать в достаточно разных условиях, лишь бы это соответствовало концепции», - пояснил Михаил.
По его словам, они с отцом открыты к предложениям и готовы отдать витражи в достойное пространство: «Если кто-то из девелоперов, архитекторов и заказчиков захотел бы себе в архитектуру такую серьёзную вещь, мы бы рассмотрели это предложение. Так что это тоже один из реальных сценариев, не только для витражей, а и в целом для монументального наследия, с которым мы работаем».
Уникальная техника
Создатель витражей Михаил Антощенко оказался в Пскове по распределению после окончания учебы. Первые витражи из слюды он изготовил благодаря предложению архимандрита Зинона, который тогда жил в Псково-Печерском монастыре. «Однажды, когда я приехал, он мне говорит, надо сделать витражи, но не классический витраж западный, а под древнерусскую архитектуру. И вот, я на основе слюдяных оконниц разработал свинцово-паечный витраж. Когда витраж был готов, отец Зинон посмотрел и говорит, мне трудно угодить, но вы угодили. То есть он остался доволен», – делится художник. Всего для монастыря он изготовил три витража.
Витражи в Псково-Печерском монастыре. Фото из архива Михаила Антощенко.
В 1988 году Михаил Антощенко оказался в центре непростой истории. Заказчику не понравились эскизы монументальной работы для библиотеки имени Каверина, которую выполнил предыдущий художник. Дело даже дошло до суда. Чтобы выручить Художественный фонд, в котором он тогда работал, Михаил согласился взять заказ и всего за месяц изготовил два витража. Слюда для них была добыта в Ковдоре на Кольском полуострове, при этом некоторые зеленые кусочки прибыли в Псков из Индии.
Авторы «Ленинграда Монументального» просмотрели множество работ, создававшихся с 1920-х годов, но такую технику не встречали больше ни у кого. «Было много экспериментальных, но со слюдой никто никогда не работал, поэтому это первый такой эксперимент, и эксперимент очень удачный», - поясняет сын художника.
Михаил Тимофеевич считает, что «Волк» и «Лев» занимают важное место в его творчестве: «Для меня это было своего рода открытие, что вот есть такой материал, и слюда бывает разных цветов, и что можно ее слоить, набирать, и получается очень интересный эффект».
Без защиты
История с витражами из «Каверинки» – далеко не первый раз, когда Псков лишается произведений советского монументального искусства. В 2021 году снесли масштабную мозаику на проходной домостроительного комбината.
Фото Елизаветы Левадной
Задолго до этого уничтожили часть уникальных витражей художника Алексея Аникеенка. А прошлой осенью стало известно, что под угрозой демонтажа оказалось панно с богатырем с улицы Ротной.
Фото Елизаветы Левадной
Председатель псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева подтверждает, что «Волк» и «Лев» не стояли на охране – более того, псковские градозащитники о них ничего не знали.
По словам искусствоведа, о фресках разговор шел не единожды, и строителей просто заставили их сохранить. А вот о витражах никто не знал.
Целая эпоха
Петербургская градозащитница, создательница проекта «Стеклянный городок» Ника Полухина много раз бывала в Пскове и считает, что утрата библиотекой витражей – большая потеря для нашего города: «Витражи «Волк» и «Лев», созданные Михаилом Антощенко для библиотеки им. Каверина, были уникальным для Пскова архитектурным артефактом. В целом такие работы ценны и своей подлинностью, и временем создания, и стилистическими решениями. В данном случае Псков потерял редкий позднесоветский витраж, вдохновленный древнерусскими зооморфными мотивами, которые не так часто становились витражным сюжетом».
Градозащитница поясняет, что особая уникальность этих работ состоит в их материале. «Для них автор использовал не стекло, как это было принято, а слюду. Некоторые специалисты считают слюдяные оконца с мелкой расстекловкой, распространённые в допетровское время, некими «протовитражами». Так в этом не банальном для советского витражиста материале художник сделал дополнительную отсылку к Древней Руси и проявил свое мастерство. Он искусно создал нужные эффекты с помощью наслоений слюды и удивительно адаптировал витражную спайку под эту технику», – считает она. По ее мнению, такой витраж ценен не только для Пскова, но и для всей России, для всего постсоветского пространства.
Ирина Голубева говорит, что в ВООПИиК о проблеме с сохранением подобного наследия знают, но сделать с ней пока ничего не получается.
Барельеф «Древний Псков». Фото Елизаветы Левадной
«Уже не один раз вопрос вставал о том, как сохранить стелу у вокзала, прекрасную стелу, высокохудожественную. Потом такие знаки важные и, кстати, не дешевые, как, например, на здании завода АТС на Яна Фабрициуса. Но это же надо, чтобы системно кто-то занимался. А у нас не признают ценностей, которые возникли в 1960-е годы. Хотя их сейчас уже можно и выделять, и ставить на охрану», – поясняет она. Искусствовед считает, что сейчас в Пскове идет этап накопления информации об объектах монументального наследия. Постановка их на охрану – дело будущего.
По мнению Ирины Голубевой, ценность этих объектов безусловна. «Это целая эпоха. И она иногда такая примитивная, наивная – как, например, работы домостроительного комбината на торцах панелек. Вдруг раз – и на Горького там голубок, молодежные портреты, на Яна Фабрициуса, как ее называли, тетка со снопом. То есть вот такие вот вещи, они же тоже очень важны, это время. Это и стиль определенный. Я уж не говорю про мозаики ДСК, которые тоже утрачены», – уверена она.
Хочется верить, что со временем в нашей стране будут разработаны механизмы, защищающие советское монументальное искусство, и ситуации, подобные этой, станут редкостью. Радостно, что история окончилась счастливо и жизнь витражей продолжится. Но, увы, уже не в Пскове – и от этого очень горько.
Елизавета Левадная