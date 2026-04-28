Объем продаж книг Григория Остера на Wildberries вырос почти на 500%

Продажи на Wildberries книг писателя Григория Остера с 21 по 26 апреля увеличились почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с таким же периодом 2025 года и на 220% относительно начала месяца. Об этом сообщили в маркетплейсе. По данным площадки, наибольшей популярностью пользуются различные издания «Вредных советов».

21 апреля участники заседания координационного совета Следственного комитета (СК) РФ по вопросам оказания помощи детям усмотрели «сомнительные с педагогической точки зрения установки» в творчестве Григория Остера. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить детские произведения писателя.

На следующий день издательство АСТ объявило, что не получало официальных запросов от СК по поводу «Вредных советов». Там напомнили, что обеспокоенность насчет книг Остера звучала еще в 2024 году, но никаких мер тогда не принимали, пишут «Ведомости». Исходя из отсутствия претензий, в АСТ решили, что работа по оценке творчества была проведена и рисков для детей эксперты не выявили.

Издательство указало, что произведения Остера издаются более 30 лет, а «Вредные советы» в ироничной форме прививают навыки безопасного поведения.