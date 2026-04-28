В системе образования Псковского округа в 2025 году работали почти 800 специалистов

3 098 человек обучались в общеобразовательных учреждениях Псковского округа в 2024 - 2025 учебном году, в системе образования округа трудились 792 специалиста, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова, выступая с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации в 2025 году на сессии Собрания депутатов Псковского округа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В муниципальной системе образования функционируют три основные школы, девять средних школ, один гимназия, 14 детских садов, две группы кратковременного пребывания, одно учреждение дополнительного образования.

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования в 2025 году, - 1611 человек, что на 11 детей меньше относительно 2024 года.

На территории округа отсутствует очередность для детей в возрасте с 3 до 7 лет на предоставление места в детские сады.

«Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет составляет 100%», - заявила Наталья Федорова.

В 2025 году предоставлено 434 места в дошкольные учреждения, из них 228 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

За 2025 год среднемесячная заработная плата педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования, составила 44 тысячи рублей.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2024-2025 учебном году составляла 3 098 человек. За последние четыре года значение показателя выросло на 6,8%, в связи с чем появилась вторая смена. В две смены функционировали два образовательных учреждения – Моглинская и Писковская школы, всего 270 человек.

«Это достаточно сложно для района, так как подвоз обучающихся, не проживающих в населённых пунктах, где расположены общеобразовательные учреждения, осуществляется по 38 маршрутам, им охвачено более 1 418 школьников. За последние годы наблюдается динамика увеличения количества детей, охваченных подвозом к месту учебы и обратно», - рассказала глава.

Количество классов-комплектов в 2024-2025 годах составило 182. Средняя наполняемость классов - 16,7 обучающихся. По итогам 2024-2025 учебного года успеваемость увеличилась и составила 99%. Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в Псковском районе» в 2025 году составил более 757 млн.

В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» поставлено оборудование в образовательные учреждения для кабинетов технологии и основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР).

В системе образования округа в 2025 году трудились 792 специалиста. К педагогической деятельности в 2025 году приступили семь молодых специалистов, двое из них - в дошкольные образовательные учреждения.

Дополнительное образование получали 1507 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, реализовывались 72 дополнительные общеразвивающие программы.