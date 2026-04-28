Глава псковского профсоюза малых предприятий Игорь Иванов удостоен награды губернатора

Председатель профсоюза работников инновационных и малых предприятий Псковской области Игорь Иванов был удостоен награды губернатора, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

27 апреля в правительстве Псковской области состоялось заседание трёхсторонней комиссии с участием правительства, профсоюзов и представителей работодателей. 

Перед началом заседания по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова первый заместитель губернатора Вера Емельянова торжественно вручила Игорю Иванову благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, активную деятельность по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза.

Игорь Иванов поблагодарил губернатора за награду, а правительство региона - за конструктивную и плодотворную работу с профсоюзами.

«Псковская областная организация Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий (ИМП) активно развивается, ежегодно показывает рост профсоюзного членства. Руководитель организации Игорь Иванов является депутатом местного самоуправления трёх созывов в Пыталовском муниципальном округе, а активисты профсоюза ИМП работают в различных общественных советах при министерствах правительства области. Это, безусловно, усиливает возможность более эффективно решать профсоюзные вопросы на законодательном, представительном и исполнительном уровнях», – добавили в Псковском облсовпрофе.
