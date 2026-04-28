В южной части Псковской области прогнозируются риски ЧС по природным пожарам

Псковская область вошла в список регионов России, в которых в мае 2026 года прогнозируются риски ЧС по природным пожарам, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФБУ «Авиалесоохрана».

Росту пожаров на природных территориях в весенний период способствуют самовольные палы травы. Из-за таких ландшафтных (нелесных) пожаров пожарная обстановка в большей степени напряжена на сельхозполях, в степях, вдоль дорог, в дачных сообществах и на других нелесных территориях.

Самовольные палы травы представляют реальную угрозу лесным территориям.

Главный источник огня – человек - несоблюдение гражданами запрета на самовольное сжигание сухой травы, мусора, брошенные окурки, горящие спички, незатушенные костры и другие нарушения правила пожарной безопасности.

Условия погоды оказывают прямое влияние на пожарную обстановку на природных территориях. Чем теплее, жарче и суше погода, тем сильнее просыхает напочвенный покров, тем выше риски возникновения и распространения огня на полях, в степях, вдоль дорог, в лесах и на других землях огня от палов травы и других рукотворных источников.