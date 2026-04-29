Александр Котов об аграриях, тишине и ответственных бизнесменах

Минувшая 54-я сессия Псковского областного Собрания депутатов была наполнена различными докладами. О своей деятельности отчитались псковские омбудсмены, а также министр сельского хозяйства Николай Романов. Депутаты также приняли ряд важных законов, касающихся псковского бизнеса. Об этом в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов («Единая Россия»).

– Александр Алексеевич, в Псковской области приняли закон об ответственном ведении бизнеса. Скажите, пожалуйста, в чём суть этого законопроекта? Как это может помочь псковскому бизнес-сообществу в условиях экономической нестабильности, в которой оно находится?

– В законе будут прописаны конкретные критерии, по которым предприниматели получат статус «ответственный». Те, кто давно работает и занимается бизнесом, как мне кажется, и так ведут себя ответственно: занимаются благотворительной деятельностью, оказывают помощь, благоустраивают территории, устанавливают социальные гарантии для сотрудников. Это как раз те показатели, которые говорят, что люди не гонятся за прибылью любой ценой, думают не только о доходах, но и заботятся о комфорте своих работников, а также о жителях районов, где они организовывают свою деятельность.

Будет создан соответствующий реестр. Кто захочет участвовать, заполнит анкету, а потом пройдёт оценку по критериям. Мне кажется, это отличная возможность сказать спасибо тем предпринимателям, которые уже ведут ответственный бизнес. А также для их имиджа это очень важно – показать, что бизнес может быть не только прибыльным, но и социально ответственным.

– Четыре псковича смогут претендовать на получение статуса «Дети войны» и звания «Ветеран труда Псковской области». В чём была необходимость изменения даты в законе с 2 сентября на 3 сентября 1945 года?

– Это корректировка связана с тем, что датой окончания Второй мировой войны считается 3 сентября. Чтобы наши параметры чётко соответствовали федеральному закону, нужно было принять изменения. Поэтому жители Псковской области, родившиеся 3 сентября 1945 года, это несколько человек, дополнительно получат право иметь статус «Дети войны» и, при наличии стажа, претендовать на звание «Ветеран труда Псковской области».

– Также был принят обновлённый закон о тишине. Инициатором выступил депутат Алексей Севастьянов («Единая Россия»). Насколько он был нужен, и чем были плохи прежние правила?

– В учреждениях, где сейчас отдыхают псковичи и туристы, можно ввести послабления в определённые дни, чтобы они могли комфортно проводить время. Наш коллега Алексей Анатольевич Севастьянов глубоко изучил этот вопрос и предлагает здоровый баланс: развлекательным заведениям разрешить продлевать время проведения мероприятий в высокий сезон. Я думаю, это не помешает жителям окрестностей. Поскольку акцент сделан на базы отдыха и туристические объекты.

– В рамках сессии выступили псковские омбудсмены. Что можете сказать об их докладах?

– Доклады очень обстоятельные. Я хочу сказать, что не зря депутаты доверили выполнять эту ответственную миссию нашим уполномоченным, они работают добросовестно. Самое главное, что отличает их в работе, это внимательное, неравнодушное и очень скрупулёзное отношение ко всем обращениям, которые поступают в их адрес.

Я не знаю ни одного примера, когда бы они относились к обращениям формально, даже если у них не хватает своих собственных полномочий. Мы, депутаты Псковского областного Собрания, готовы прийти на помощь, поддержать их. Я думаю, что точно так же относятся и губернатор, и правительство Псковской области. В результате совместной, тщательной работы, мне кажется, нам удаётся достичь необходимого результата.

– Не могу не спросить о сельском хозяйстве. Профильный министр Николай Романов также выступил с докладом. Как оцениваете итоги работы за 2025 год?

– Сельское хозяйство в регионе развивается быстрыми темпами – мы фиксируем это каждый год, в том числе в рамках ежегодного доклада правительства. В прошлом году, понятно, погодные условия были крайне неблагоприятными для аграриев, поэтому по некоторым показателям есть снижение – и в натуральном выражении, и в денежном. Но это не критично: мы понимаем, что это обусловлено объективными причинами. Конечно, очень жаль, но мы пока не научились управлять погодой. Наши сельхозтоваропроизводители и мы, как органы власти, должны быть готовы минимизировать эти риски – что и было сделано. В прошлом году правительство приняло распоряжение о введении режима ЧС из-за переувлажнения почвы, губернатор его подписал, и мы постарались оказать посильную помощь.

Хочу подчеркнуть: потенциал развития агропромышленного комплекса в области далеко не исчерпан. Мы понимаем, как двигаться дальше и какие меры поддержки оказывать нашим аграриям. Уверен, что и в текущем, и в последующие годы мы будем наблюдать значительный рост по всем направлениям сельскохозяйственного производства.

Беседовал Андрей Николаев