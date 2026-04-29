Александр Котов об аграриях, тишине и ответственных бизнесменах

Минувшая 54-я сессия Псковского областного Собрания депутатов была наполнена различными докладами. О своей деятельности отчитались псковские омбудсмены, а также министр сельского хозяйства Николай Романов. Депутаты также приняли ряд важных законов, касающихся псковского бизнеса. Об этом в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов («Единая Россия»).

Александр Алексеевич, в Псковской области приняли закон об ответственном ведении бизнеса. Скажите, пожалуйста, в чём суть этого законопроекта? Как это может помочь псковскому бизнес-сообществу в условиях экономической нестабильности, в которой оно находится?

– В законе будут прописаны конкретные критерии, по которым предприниматели получат статус «ответственный». Те, кто давно работает и занимается бизнесом, как мне кажется, и так ведут себя ответственно: занимаются благотворительной деятельностью, оказывают помощь, благоустраивают территории, устанавливают социальные гарантии для сотрудников. Это как раз те показатели, которые говорят, что люди не гонятся за прибылью любой ценой, думают не только о доходах, но и заботятся о комфорте своих работников, а также о жителях районов, где они организовывают свою деятельность.

Будет создан соответствующий реестр. Кто захочет участвовать, заполнит анкету, а потом пройдёт оценку по критериям. Мне кажется, это отличная возможность сказать спасибо тем предпринимателям, которые уже ведут ответственный бизнес. А также для их имиджа это очень важно – показать, что бизнес может быть не только прибыльным, но и социально ответственным.

– Четыре псковича смогут претендовать на получение статуса «Дети войны» и звания «Ветеран труда Псковской области». В чём была необходимость изменения даты в законе с 2 сентября на 3 сентября 1945 года?

– Это корректировка связана с тем, что датой окончания Второй мировой войны считается 3 сентября. Чтобы наши параметры чётко соответствовали федеральному закону, нужно было принять изменения. Поэтому жители Псковской области, родившиеся 3 сентября 1945 года, это несколько человек, дополнительно получат право иметь статус «Дети войны» и, при наличии стажа, претендовать на звание «Ветеран труда Псковской области». 

Также был принят обновлённый закон о тишине. Инициатором выступил депутат Алексей Севастьянов («Единая Россия»). Насколько он был нужен, и чем были плохи прежние правила?

– В учреждениях, где сейчас отдыхают псковичи и туристы, можно ввести послабления в определённые дни, чтобы они могли комфортно проводить время. Наш коллега Алексей Анатольевич Севастьянов глубоко изучил этот вопрос и предлагает здоровый баланс: развлекательным заведениям разрешить продлевать время проведения мероприятий в высокий сезон. Я думаю, это не помешает жителям окрестностей. Поскольку акцент сделан на базы отдыха и туристические объекты.

В рамках сессии выступили псковские омбудсмены. Что можете сказать об их докладах?

– Доклады очень обстоятельные. Я хочу сказать, что не зря депутаты доверили выполнять эту ответственную миссию нашим уполномоченным, они работают добросовестно. Самое главное, что отличает их в работе, это внимательное, неравнодушное и очень скрупулёзное отношение ко всем обращениям, которые поступают в их адрес. 

Я не знаю ни одного примера, когда бы они относились к обращениям формально, даже если у них не хватает своих собственных полномочий. Мы, депутаты Псковского областного Собрания, готовы прийти на помощь, поддержать их. Я думаю, что точно так же относятся и губернатор, и правительство Псковской области. В результате совместной, тщательной работы, мне кажется, нам удаётся достичь необходимого результата.

Не могу не спросить о сельском хозяйстве. Профильный министр Николай Романов также выступил с докладом. Как оцениваете итоги работы за 2025 год? 

– Сельское хозяйство в регионе развивается быстрыми темпами – мы фиксируем это каждый год, в том числе в рамках ежегодного доклада правительства. В прошлом году, понятно, погодные условия были крайне неблагоприятными для аграриев, поэтому по некоторым показателям есть снижение – и в натуральном выражении, и в денежном. Но это не критично: мы понимаем, что это обусловлено объективными причинами. Конечно, очень жаль, но мы пока не научились управлять погодой. Наши сельхозтоваропроизводители и мы, как органы власти, должны быть готовы минимизировать эти риски – что и было сделано. В прошлом году правительство приняло распоряжение о введении режима ЧС из-за переувлажнения почвы, губернатор его подписал, и мы постарались оказать посильную помощь.

Хочу подчеркнуть: потенциал развития агропромышленного комплекса в области далеко не исчерпан. Мы понимаем, как двигаться дальше и какие меры поддержки оказывать нашим аграриям. Уверен, что и в текущем, и в последующие годы мы будем наблюдать значительный рост по всем направлениям сельскохозяйственного производства.

Беседовал Андрей Николаев

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Романов Николай Александрович

Министр сельского хозяйства Псковской области.

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

