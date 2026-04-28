Молодёжь Псковской области приглашают на форум «Ладога-2026»

Открывается регистрация на участие в молодёжном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Мероприятие пройдёт в Ленинградской области с 29 августа по 4 сентября. Приём заявок – до 30 июня. 

Форум «Ладога» – это пространство, где обсуждают и внедряют живые практики российской идентичности в таких сферах, как технологии, духовность, семья, память, медиа, традиции и единство. Здесь идеи превращаются в конкретные продукты, которые затем используются в школах, вузах и некоммерческих организациях, рассказали в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области. 

В 2026 году работа форума организована по шести тематическим направлениям:

  • «Технологии» – для тех, кто хочет создавать цифровые решения и искусственный интеллект на благо общества.
  • «Духовность» – для тех, кто готов превращать семейные ценности и традиции в живые формы воспитания.
  • «Семья» – для тех, кто стремится оживлять семейную историю и вписывать её в современную жизнь.
  • «Медиа» – для тех, кто готов создавать честный, патриотичный контент, понятный молодёжи.
  • «Традиции» – для тех, кто переосмысливает памятные даты и культурные события, делая их доступными для молодого поколения.
  • «Единство» – для тех, кто строит мосты доверия между людьми и сообществами.

Участие в форуме бесплатное. Проживание, питание и образовательная программа обеспечиваются организаторами.

Как рассказали в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», «Ладога» – место, где участники учатся заботиться о себе, о ближнем и о Родине, превращая ценности России в ежедневную практику. Организаторы приглашают молодых людей, желающих создавать, сохранять и передавать смыслы и культуру для молодёжи всей страны.

