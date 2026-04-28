Антон Мороз взял в работу жалобы псковичей на благоустройство в округе №3

В общественной приемной партии «Единая Россия» в адрес депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антона Мороза обратились несколько заявителей по вопросам благоустройства территорий. Об этом Антон Мороз пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Антон Мороз / «Макс»

Одного из заявителей беспокоят деревья-крупномеры, чье внешнее состояние похоже на аварийное. При этом зеленые насаждения растут как на частной, так и на муниципальной земле.

«Планируем провести выборочный рейд по территории округа, изучив места, где деревья, находящиеся на муниципальной земле, требуют комиссионной оценки состояния и возможной последующей санации. Кроме того, заявитель озвучил вопрос наличия адресных табличек на домах жителей округа, особенно это касается частного сектора. И состояние построек подчас аварийное. Будем прорабатывать эту тему», - пишет Антон Мороз.

В библиотеку «БиблиоЛюб», которая является местом постоянных встреч с жителями округа, на прием к депутату пришли три человека.

Два жителя домов на улице Новгородской обратились с несколькими вопросами, среди них - наличие скамейки на их дворовой территории, а также необходимость организации дорожного движения на улице Николая Васильева в районе ветклиники: по мнению жителей, здесь необходим светофорный объект. Также их интересовали вопросы по состоянию некоторых участков жителей на территории округа.

Еще одна заявительница сообщила о неудовлетворительном состоянии детской площадки в одном из дворов.

«В ходе выезда обсудим с людьми, каким образом будем поступать в перспективе: сейчас главное – обеспечить безопасность детей, следующий шаг – обновление площадки», - отмечает депутат.

Другая заявительница пришла с целым комплексом вопросов: от ремонта дорог и тротуаров, состояния и наличия площадок для сбора и хранения ТКО до состояния зданий на территории округа. Обращения тоже взяли в работу.