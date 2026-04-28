Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский подвел итоги командной работы за последние пять лет.

Депутаты и партийцы «Единой России» продолжают открытый диалог с жителями и регулярно рассказывают о результатах своей деятельности, пишет Александр Козловский в мессенджере «Макс».

«Для меня и моей команды стало доброй традицией делиться с жителями Псковской области итогами нашей работы. Мы делаем это в самых разных форматах – в социальных сетях, на личных встречах, в радио- и ТВ-программах», – отметил парламентарий.

Как пишет Александр Козловский, новый отчет стал не только подведением итогов, но и «дневником историй» о людях, которые ежедневно вносят вклад в развитие региона и страны.

В числе новых направлений – обучение работе с искусственным интеллектом, развитие молодежных инициатив, проекты профориентации, а также участие школьников и студентов в инженерной олимпиаде «Звезда». Отдельное внимание уделено конкурсу рационализаторов и изобретателей, который пройдет уже в шестой раз.

Значительный блок отчета посвящен волонтерской деятельности, включая помощь участникам СВО и проекты с участием самих военнослужащих. Один из них – серия интервью с бойцами, вернувшимися с ранениями, но продолжающими активную общественную работу.

Кроме того, в документе отражена законотворческая деятельность депутата, работа фонда «Земляки» и одноименного центра бесплатной юридической помощи, а также развитие межпартийного сотрудничества, в том числе с белорусской партией.

«В этом дневнике мы показываем людей, которые каждый день работают рядом с нами. Спасибо всем, кто вносит вклад в общее дело», – подчеркнул Александр Козловский.

По его словам, первый подобный отчет был представлен в 2021 году. Тогда особое внимание уделили работе в период пандемии и развитию волонтерского движения, опыт которого впоследствии был востребован при организации помощи участникам специальной военной операции.

