Судебное заседание над Львом Шлосбергом* отложили до 29 апреля

В Псковский городской суд поступило ходатайство заместителя начальника отдела следственной части УМВД России по Псковской области об установлении срока для ознакомления заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга с материалами уголовного дела, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судебное заседание назначено на 15 часов 29 апреля 2026 года.

Льва Шлосберга* обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 УК РФ (совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), и пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Уголовное дело возбудили 3 декабря 2025 года. По информации пресс-службы регионального отделения партии «Яблоко», дело возбуждено из-за репоста публикации в Telegram-канале, сделанного в феврале 2022 года.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.