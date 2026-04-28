Эксперт предупредила о последствиях запрета испытательного срока для молодых мам

Дискриминация персонала по гендерному и другим признакам запрещена трудовым законодательством. Однако, как пояснила доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова, распространены ситуации, когда молодых мам не принимают на работу, сделав выбор в пользу другой, более «свободной» кандидатуры.

«Это можно назвать скрытой (негласной) дискриминацией. По мнению работодателей, молодые матери часто берут больничные, из-за этого работа может простаивать, от переутомления снижается их продуктивность, в командировки такой сотрудник вряд ли поедет, в ночные смены не выйдет», - рассказала Алиса Храмова.

Эксперт напомнила, что с 1 сентября 2026 года работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет. При этом, по словам Алисы Храмовой, дополнительные трудовые гарантии вряд ли изменят ситуацию, поскольку всегда можно найти завуалированный повод для отказа взять на работу молодую маму. Иначе работодатель рискует нанять человека без возможности его уволить, как в случае, если бы он не прошел испытательный срок и не был бы принят на работу. В связи с этим для подстраховки компании могут использовать более «жесткие» критерии отбора на собеседованиях и чаще отказывать, пишет RuNews24.ru.