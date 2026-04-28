100 яблоневых подвоев не пропустили через границу в Псковской области

Яблоневые подвои неустановленного происхождения запретили к ввозу через Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе в ФКП Бурачки государственный инспектор управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль подвоев яблони в количестве 100 штук.

В ходе контрольного мероприятия специалист ведомства установил отсутствие фитосанитарного сертификата, подтверждающего соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ввоз подвоев на территорию Российской Федерации запретили.