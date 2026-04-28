Почти 17 тысяч псковичей трудятся на работах с вредными или опасными условиями

На работах с вредными или опасными условиями труда заняты 16,8 тысячи псковичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

«Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Этот день посвящен вопросам обеспечения безопасности людей на производстве, снижению травматизма и созданию здоровых условий труда. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в организациях Псковской области, на конец 2025 года составила 16,8 тысячи человек (30,4% списочной численности работников обследованных организаций) и уменьшилась по сравнению с концом 2024 года на 0,9%», - отметили в Псковстате.

Численность женщин, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на конец 2025 увеличилась по сравнению с концом 2024 года на 4,7% и составила 3,6 тысячи человек (21,6% от общей численности работающих на работах с вредными и (или) опасными условиями труда).

Неблагоприятные условия труда негативно влияют на здоровье работников, поэтому им полагаются дополнительные льготы. Основной льготой для всех работающих в неблагоприятных условиях труда и имеющих право на льготы, является право на проведение медицинских осмотров. Оплату труда в повышенном размере получали 94% работников; правом на ежегодный дополнительный отпуск воспользовались 43,1% работников, досрочное назначение трудовой пенсии выбрали 17,8% работников.

Расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты в среднем на одного работника в организациях с вредными и (или) опасными условиями труда в 2025 году в Псковской области составили 14 тыс. рублей и выросли по отношению к 2024 году на 10%.

