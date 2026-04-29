На параде 9 мая по Красной площади пройдет только пешая колонна

В параде на Красной площади в День Победы примет участие пешая колонна военнослужащих, в связи с оперативной обстановкой военная техника, суворовцы и нахимовцы в этом году в параде участвовать не будут, сообщило Минобороны РФ.

«В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.

По информации министерства, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут.

«В ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота», - заявило Минобороны РФ.

Парад в День Победы в Москве будет включать авиационную часть, пролетят самолеты, пишет «Интерфакс». В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.

Военный парад 9 мая на Красной площади состоится в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием 81-й годовщины Дня Победы и в соответствии с указом президента отделение Социального фонда России по Псковской области в апреле перечислило участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая. В регионе вместе с пенсией ее получили 42 человека.