Сбер опубликовал режим работы в праздники и подготовил для клиентов георгиевские ленты

Режим работы в майские праздники предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера и рассказали, что ко Дню Победы банк подготовил для клиентов георгиевские ленты и тематически оформил крупнейшие офисы

Ко Дню Победы Сбер присоединится к традиционной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». С 1 по 9 мая включительно георгиевскую ленту сможет получить каждый посетитель любого офиса банка. Уже подготовлено порядка 1,5 млн лент — одного из главных символов праздника.

Особую атмосферу создадут и в самих офисах. В ключевых отделениях Сбера во всех регионах страны от Магадана до Калининграда тематически оформят витрины.

В праздничные дни офисы банка перейдут на специальный режим работы:

1 и 3 мая выходные дни.

В субботу, 2 мая, будут открыты офисы, которые обычно работают по субботам.

8 мая, пятница – открыты все офисы Сбербанка.

В День Победы, 9 мая, а также на следующий день, 10 мая, – выходные дни.

11 мая, в понедельник, работают те офисы, которые открыты по субботам.

Уточнить график конкретного офиса можно в приложениях СберБанк Онлайн (для розничных клиентов) и СберБизнес (для корпоративных клиентов), на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы» или в самих отделениях.

Платежи по кредитам физических лиц 1–3 и 9–11 мая будут списываться в штатном режиме. Если дата платежа выпадает на выходной или праздничный день (1–3 и 9–11 мая), его можно внести до первого рабочего дня включительно (4 и 12 мая соответственно), просрочки при этом не будет.

Если срок действия вклада заканчивается 1 или 2 мая, его пролонгируют 2 мая. Пролонгацию вкладов, срок которых истекает 3 мая, перенесут на 4 мая. Если срок действия вклада заканчивается 9, 10 или 11 мая, его пролонгируют 11 мая.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка осуществляется с ограничениями по отдельным типам операций. Для уточнения информации нужно обратиться в центр поддержки клиентов. Он работает круглосуточно и без выходных. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777. Также можно получить онлайн-консультацию в клиентском чате, кликнув на значок сообщения в правом нижнем углу главной страницы сайта СберБизнеса. Информация о сервисах, доступных без посещения отделений банка, размещена здесь.

Банкоматы в зонах круглосуточного самообслуживания при офисах продолжат функционировать 24/7. Устройства в торговых центрах и других организациях будут доступны по графику работы этих заведений. При этом большинство финансовых вопросов в любое время можно решить в приложении СберБанк Онлайн — им пользуется 85 млн россиян.