Россельхознадзор предложил ввести штрафы за фальсификацию продуктов

Россельхознадзор предложил ввести оборотные штрафы за фальсификат продуктов питания, сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос о необходимости ужесточения наказания.

«По выявленным в 1 квартале 2026 года нарушениям, связанным с качеством и безопасностью пищевой продукции, Россельхознадзором наложено штрафов на сумму более 9 млн рублей. При этом подведомственными службе лабораториями продолжает выявляться фальсифицированная продукция, что свидетельствует о недостаточном эффекте текущих штрафов. Усилить эффект способно введение оборотных штрафов в зависимости от совокупного размера выручки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также Россельхознадзор считает целесообразным дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях отдельной статьей 14.43.2, предусматривающей ответственность за нарушение изготовителем или продавцом требований исключительно «пищевых» технических регламентов — «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», пишут «Известия».

За три месяца 2026 года получены результаты лабораторных исследований 4172 проб продукции животного происхождения и кормов, из которых 336 проб, что составляет 8,05%, не соответствовали качеству, заявленному производителем, в том числе оказались фальсифицированными.

