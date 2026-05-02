Отчетно-программный форум «Единой России» в Петербурге. ФОТОРЕПОРТАЖ

Отчетно-программный форум «Есть результат!» партии «Единая Россия» в Северо-Западном федеральном округе прошел в Санкт-Петербурге 1 мая.

На форуме обсудили здравоохранение и поддержку семей с детьми в рамках работы над новой народной программой «Единой России». Партийцы приняли участие в работе круглых столов, после состоялось пленарное заседание. Форум посетили председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев, заместитель председателя рравительства РФ Татьяна Голикова, полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя и губернаторы регионов СЗФО, молодые семьи, медики, эксперты из сферы здравоохранения, ветераны спецоперации, представители профильных министерств. Большая делегация Псковской области прибыла в Петербург во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Подробнее - в фоторепортаже Анны Тягуновой.