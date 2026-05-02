Советские войска полностью овладели Берлином в этот день 81 год назад

В завершающий период Великой Отечественной войны войска Первого Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Георгия Жукова, при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева, после упорных уличных боев завершили разгром Берлинской группы немецких войск и 2 мая 1945 года полностью овладели столицей Германии Берлином.

Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.

2 мая к 21 часу советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров. В числе пленных: генералы для особых поручений при начальнике обороны Берлина генерал-лейтенант Курт Веташ и генерал-лейтенант Вальтер Шмидт-Данкварт, представитель ставки вице-адмирал Фосс, начальник штаба обороны Берлина полковник Ганс Рехиор, начальник штаба 56-го немецкого танкового корпуса полковник Теодор фон Дифвинг.

Также были взяты в плен первый заместитель Геббельса по пропаганде и печати доктор философии и истории Фриче, руководитель печати доктор философии и истории Клик, правительственный советник доктор философии и истории Хайнрихсдорф. Именно Фриче при допросе показал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный начальник Генерального штаба генерал пехоты Кребс покончили жизнь самоубийством.