Интенсив для НКО и молодежи по написанию грантов пройдет в Великих Луках

Интенсив по подготовке заявок на конкурс субсидий Псковской области и грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты состоится в Великих Луках 19 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"».

Мероприятие ориентировано на руководителей и сотрудников некоммерческих организаций, сотрудников бюджетной сферы, а также молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, желающих получить поддержку на реализацию социальных проектов.

Программа интенсива длительностью четыре часа, в ходе которых участники рассмотрят успешные практики реализации проектов в Псковской области, а также изучат актуальные требования конкурсных площадок, научатся корректно формировать бюджет проекта и прорабатывать содержательную часть заявки — цели, задачи, целевая аудитория, количественные и качественные показатели, календарный план, информационное сопровождение проекта. Особое внимание будет уделено разбору типичных ошибок и последним изменениям в правилах подачи документов. Участники смогут задать вопросы экспертам и получить обратную связь по своим проектным инициативам.

По итогам обучения каждый слушатель получит готовую структуру проекта и четкое понимание алгоритма заполнения заявки для участия в конкурсе субсидий Псковской области или конкурсе Росмолодёжь.Гранты.

Спикерами интенсива выступят:

Кандидат социологических наук, федеральный эксперт грантовых конкурсов, директор АНО «ЦПКР «ПРИОРИТЕТ», организатор конкурса субсидий на платформе гранты.рф Олеся Назарой;

Амбассадор Росмолодёжь.Гранты, сотрудник АНО «ЦПКР «ПРИОРИТЕТ», организатор конкурса субсидий на платформе гранты.рф Анастасия Николаева.

Участие в интенсиве бесплатное. Записаться можно через группу организации в соцсети «ВКонтакте».