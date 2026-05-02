Борис Елкин о х/ф «Семь вёрст до рассвета»: Это история о стойкости и любви к Родине

Свое впечатление о фильме «Семь вёрст до рассвета» оставил глава города Пскова Борис Елкин в Мах.

«Признаюсь, я редко даю личные рекомендации — но в этот раз искренне хочу посоветовать вам посмотреть фильм "Семь вёрст до рассвета". Эта пронзительная картина рассказывает о подвиге нашего земляка, Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, — истории, которая тронет каждого и останется в памяти надолго», - сообщил Борис Елкин.

Он отметил, что фильм снят с особым вниманием к историчности.

«Почему стоит сходить на этот фильм? Он снят с особым вниманием к исторической достоверности. Создатели работали с архивами, общались с родственниками Матвея Кузьмина и консультировались с историками и военными экспертами. Съёмки проходили в нашей области — там, где и разворачивались героические события. Приятно видеть на большом экране что-то своё, родное и близкое. "Семь вёрст до рассвета" — не просто кино, а дань памяти мужеству простого человека и всего нашего народа. Эта история о стойкости, нравственном выборе и любви к Родине должна быть известна каждому», - добавил глава города.

Напомним, прокат военной драмы «Семь верст до рассвета», посвященной самому пожилому Герою Советского Союза Матвею Кузьмину, повторившему подвиг Ивана Сусанина на Великолукской земле во время Великой Отечественной войны, начался в кинотеатрах России и Беларуси вчера, 1 мая.