Иван Белугин: фильм «Семь верст до рассвета» — повод задуматься о сохранении исторической памяти

Премьера фильма «Семь верст до рассвета», которая вышла 30 апреля, — это повод еще раз обратиться к тем страницам истории, где решалась судьба нашей страны и где многое зависело от конкретного человека, его выбора и внутренней силы. Такое мнение высказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в Мах.
Картина рассказывает о Матвее Кузьмине — самом пожилом Герое Советского Союза, который в годы Великой Отечественной войны повторил подвиг Ивана Сусанина. История повествует о мужестве, ответственности и готовности идти до конца ради своей земли и своих людей.
По словам главы муниципалитета, особенно важно, что эта тема напрямую перекликается с историей 31-го отдельного курсантского стрелкового батальона. Тогда молодые курсанты, не имея большого боевого опыта, смогли остановить хорошо подготовленного противника. И ключевую роль сыграла помощь старейшего Героя Советского Союза — его знание местности, решительность и готовность действовать вместе с молодыми.
Напомним, прокат военной драмы «Семь верст до рассвета» начался в кинотеатрах России и Беларуси вчера, 1 мая.