Иван Белугин: фильм «Семь верст до рассвета» — повод задуматься о сохранении исторической памяти

Премьера фильма «Семь верст до рассвета», которая вышла 30 апреля, — это повод еще раз обратиться к тем страницам истории, где решалась судьба нашей страны и где многое зависело от конкретного человека, его выбора и внутренней силы. Такое мнение высказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в Мах.

Картина рассказывает о Матвее Кузьмине — самом пожилом Герое Советского Союза, который в годы Великой Отечественной войны повторил подвиг Ивана Сусанина. История повествует о мужестве, ответственности и готовности идти до конца ради своей земли и своих людей.

По словам главы муниципалитета, особенно важно, что эта тема напрямую перекликается с историей 31-го отдельного курсантского стрелкового батальона. Тогда молодые курсанты, не имея большого боевого опыта, смогли остановить хорошо подготовленного противника. И ключевую роль сыграла помощь старейшего Героя Советского Союза — его знание местности, решительность и готовность действовать вместе с молодыми.

«Сегодня такие истории особенно важны. Они помогают понять, что стоит за словами «подвиг», «долг», «ответственность». И что в решающий момент многое зависит от личной позиции человека. Уверен, что фильм «Семь верст до рассвета» найдёт отклик у зрителей и станет поводом задуматься о том, как сохраняется историческая память и почему она имеет значение для каждого из нас», — резюмировал Иван Белугин.

Напомним, прокат военной драмы «Семь верст до рассвета» начался в кинотеатрах России и Беларуси вчера, 1 мая.