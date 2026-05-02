Историк разрушил стереотипы об эпохе Великих географических открытий

Директор Российской национальной библиотеки (РНБ), завкафедрой истории западноевропейской и русской культуры в Институте истории Санкт-Петербургского государственного университета Денис Цыпкин предложил по-другому взглянуть на понятие «эпоха Великих географических открытий». По его словам, было бы правильнее назвать это время эпохой, когда человек Запада узнал, что мир большой. При этом он сразу поставил себя в центр этого мира, противопоставив его себе.

Эпоха Великих географических открытий — период в истории человечества, начавшийся в XV веке и продолжавшийся до XVIII века, в ходе которого европейцы открывали новые земли и морские маршруты в Африку, Америку, Азию и Океанию в поисках новых торговых партнеров и источников товаров, пользовавшихся большим спросом в Европе.

«Великие открытия. Открытия чего? Целых континентов, на которых уже существовали цивилизации старше западноевропейских? Эти земли были восприняты как ресурс, а их население — как менее развитые, требующие просвещения варвары», — рассуждает историк.

По его мнению, логика так называемых великих географических открытий заключалась в том, чтобы попасть в богатую Индию.

«Неважно, что приплыли в Америку, думая, что это Индия. Континент значения не имеет; собственно, ничего не имеет значения, кроме того, что здесь можно что-то захватить и чем-то поживиться. По сути, то, что европеец увидел, — он и открыл. "Открывались" не только пути к этим землям, но и сами земли, становясь тем, что предстояло освоить, а точнее присвоить себе», — отметил Денис Цыпкин.

При этом, по его мнению, недооцененным остается вклад России в познание европейцами мира. «Идея Северного морского пути возникла благодаря русскому дипломату Дмитрию Герасимову. Именно он в 1525 году описал маршрут обхода Евразии с севера, о чем впервые тогда узнали европейцы», — подчеркнул эксперт. Кроме того, глава РНБ напомнил историю тверского купца Афанасия Никитина, который в XV веке путешествовал по Ближнему Востоку и Индии, и как никто из европейских путешественников смог адаптироваться к культуре тех мест, по которым странствовал (описано в рукописи «Хожение за три моря». — Прим. ред.). Позднее в XVI и XVII веках русские землепроходцы исследовали Урал и Западную Сибирь, объединив эти земли и выйдя на границу Евразии и к Тихому океану, пишет РИА Новости.